Catanzaro, varo delle travi: chiusura temporanea di via Conti Falluc

Catanzaro, lavori sulla metro di superficie: varo delle travi del viadotto della Fiumarella e chiusura temporanea di via Conti Falluc

CATANZARO – Un nuovo passo avanti per la metropolitana di superficie: nel fine settimana si procederà al varo di alcune delle ultime travi del "pendolo", elemento strutturale del viadotto che attraversa la Fiumarella.

Per consentire le operazioni in sicurezza, la Polizia Locale ha disposto un'ordinanza che prevede il divieto di transito su via Conti Falluc, in vigore da sabato 22 a domenica 23 febbraio.

Modifiche alla viabilità: chi transita e chi no

Durante l'intervento, via Conti Falluc sarà chiusa al traffico dall'intersezione con via Lucrezia della Valle fino a quella con via Rumbolo-via Risorgimento.

Il provvedimento esclude i residenti, che potranno comunque accedere alle proprie abitazioni.

Un'opera strategica per la mobilità cittadina

L'installazione dell'impalcato del viadotto rappresenta un tassello fondamentale per il completamento della metropolitana di superficie, un'infrastruttura attesa da tempo che mira a snellire il traffico urbano e a migliorare il collegamento tra i diversi quartieri della città.

L'opera, oltre a ridurre la dipendenza dai mezzi privati, è progettata per garantire un sistema di trasporto pubblico più sostenibile ed efficiente.

Disagi momentanei per un futuro più accessibile

I residenti e i pendolari dovranno fare i conti con qualche disagio nel fine settimana, ma l'obiettivo è quello di portare avanti i lavori senza ulteriori ritardi.

La comunità locale segue con attenzione il progresso del progetto, consapevole dell'importanza che avrà sulla qualità della vita cittadina.