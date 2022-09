Cei: torna TuttixTutti, concorso premia progetti parrocchie

ROMA, 1 FEB - Tagliando il traguardo della decima edizione, prende il via da oggi 'TuttixTutti', il concorso nazionale per le parrocchie promosso dal Servizio Nazionale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Ogni parrocchia potrà partecipare iscrivendosi online su www.tuttixtutti.it, creando un gruppo di lavoro, ideando un progetto di solidarietà e organizzando un incontro formativo per promuovere il sostegno economico alla Chiesa cattolica. Le iscrizioni si concluderanno il 31 maggio 2020 mentre i vincitori saranno resi noti il 30 giugno sul sito del concorso. Dieci i premi in palio, tra i 1.000 e i 15.000 euro, destinati ai 10 progetti di solidarietà che la giuria riterrà meritevoli, secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito. "TuttixTutti è un concorso atteso e apprezzato dalle parrocchie - afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione della Cei -, perché premia le idee che nascono da tutta la comunità, desiderosa di aiutare chi ha più bisogno.



È una gara di solidarietà che ha sostenuto, in nove anni di storia, la realizzazione di moltissime proposte che offrono risposte concrete ai bisogni delle famiglie, dei giovani e degli anziani: un orto sociale o un doposcuola di qualità, una mensa per senza fissa dimora o un piano di formazione-lavoro in un'azienda agricola.



Nel corso degli anni sono state coinvolte migliaia di persone e presentate centinaia di candidature". Lo scorso anno i primi tre premi sono stati vinti dalla Parrocchia SS. Annunziata di Caccamo (Palermo), che ha realizzato un "Bio Pollaio Solidale" per assistere famiglie e persone in difficoltà economiche, dalla parrocchia Sant'Ippazio di Tiggiano (Lecce), che ha contribuito all'avviamento di una cooperativa per la coltivazione della carota viola, e dalla parrocchia Santa Elisabetta Seton di Livorno, per la ristrutturazione di una casa d'accoglienza destinata ai familiari dei pazienti del vicino Ospedale civile con difficoltà di tipo socio-assistenziale. Anche quest'anno, inoltre, le parrocchie che si impegneranno a formare i propri fedeli organizzando un incontro formativo, secondo i criteri indicati nel regolamento disponibile sul sito web www.sovvenire.it/incontriformativi, potrebbero ricevere un contributo variabile tra i 500 e i 1.500 euro.



"Gli incontri formativi - conclude Calabresi - hanno la finalità di spiegare alle comunità come funziona il sistema di sostegno economico alla Chiesa, tema sul quale c'è ancora poca conoscenza, per promuoverne i valori fondamentali come la trasparenza, la corresponsabilità, la comunione, la solidarietà. Gli incontri rappresentano un'ulteriore opportunità per le parrocchie che si sono impegnate a formare i propri fedeli, secondo le linee guida fornite dal nostro ufficio, di ricevere un utile contributo per le attività svolte".

Regolamento

Criteri di valutazione

Scheda progetto

Scrivici