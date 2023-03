Chaminade -Pol. Bojano (3-1) 4-4

CHAMINADE: Di Camillo, Ferrigni, Valenzano, Bozza, Salvatore, Mancini, Marro, Vaino, Pontico, Gallo, Pascale, Polo. Allenatore: Cavaliere

POL. BOJANO: Colalillo, Monaco, Ricci, Iannetta, Pietrangelo M., Di Camillo, Pietrangeli A., Basile, Mascia, Flasca, Damiano, Di Iorio. Allenatore:Melfi

Arbitri: Gizzi e Fagnani sez. Termoli

Reti: 1'-24'Gallo (CCB) , 15' 1' (2T)?Mascia (PB) , 25 Pascale (CCB) 2(2T) Polo (CCB) 10'(2T ) Ricci (PB) 27'(2T ) Di Camillo (P)

Note: amm. Monaco (PB), amm. Ricci (PB), amm. Pietrangeli M. ( PB), amm. Marro (CB)

Alla palestra Sturzo Chaminade - Polisportiva Bojano termina 4-4. Ai ragazzi rossoblù mancano ancora due punti per la matematica partecipazione ai play-off. Decisiva la trasferta di Monacilioni che chiuderà anche la stagione regolare.

Cronaca: Marro supera un paio di avverarsi allarga sulla destra a Salvatore che piazza la sfera sul secondo palo per l'accorrente Gallo che porta subito in vantaggio i padroni di casa. I matesini rispondono con un diagonale di Damiani che viene deviato in corner da Polo, oggi scelto dal duo Cavaliere - Pasqualone per difendere la porta della Chaminade. Il Bojano alla ricerca del goal del pareggio, mister Melfi cambia tutti gli uomini di movimento. A metà tempo dopo un corner la palla arriva al limite dell'area, il destro di Mascia vale l'1-1. Pronta risposta dei rossoblù con Pontico, Falasca si distende e devia la sfera. Al 24esimo Marro recupera palla in difesa e con Gallo si fanno tutto il campo, doppietta del numero 10 dei locali ma grande merito a Marro. Un giro di lancette più tardi ancora ripartenza veloce della Chami, posizione molto defilata di Pascale bravo a realizzare il 3-1. Prima dell'intervallo: azione di prima tra Salvatore e Marro, l'esperto giocatore dei rosso blu deve fare i conti con Falasca che gli nega la gioia del goal. Neanche il tempo di mettere la palla a centrocampo per la ripresa che il Bojano accorcia le distanze con Mascia, doppietta per lui. Un giro di lancette più tardi il numero uno della Chaminade si fa subito perdonare la rete subita, Polo vede fuori dai pali il compagno di reparto del Bojano e realizza il 4-2. Al decimo da corner la

sfera arriva a Ricci conclusione forte e precisa sulla quale Polo non può assolutamente nulla (4-3 il parziale). I ritmi di gioco restano alti e Mascia per ben due volte va ad un passo dalla rete del pareggio. I matesini optano per il quinto di movimento, Mascia nel ruolo di portiere. L'uomo in più funziona: il portiere di movimento libera Di Camillo per il 4-4. Mister Melfi vuole il successo e mantiene l'uomo in più in campo. Gallo si procura una punizione sulla sinistra a pochi metri dalla bandierina. Marro da palla inattiva prende il legno. Nei due minuti di recupero annotiamo il quinto fallo del Bojano, un grande intervento di Colalillo sul tiro di Vaino e un legno anche per Matteo Pietrangelo. La gara termina 4-4. Per la Chami sabato prossimo ultimo appuntamento della regular season in casa del Monacilioni per archiviare definitivamente l'accesso ai playoff.

Daniela Ziccardi