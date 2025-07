Chelsea campione del mondo: travolto il PSG nella finale del Mondiale per Club 2025

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La squadra di Enzo Maresca domina 3-0 a New York. Clamorosa debacle per il Paris Saint-Germain. Tensione e rissa al fischio finale.

NEW YORK — Il Chelsea è campione del mondo. Alla guida dell’allenatore italiano Enzo Maresca, i Blues conquistano la FIFA Club World Cup 2025 battendo nettamente il Paris Saint-Germain per 3-0 nella finale disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Una vittoria netta, senza repliche, che segna un punto storico per il club londinese e per il tecnico italiano, alla sua prima stagione sulla panchina dei Blues.

A impreziosire la cornice dell’evento, la presenza dell’ex presidente USA Donald Trump, che ha assistito all’incontro e ha premiato personalmente i vincitori.

Una finale dominata: numeri e cronaca del trionfo

Il Chelsea ha dimostrato sin dai primi minuti un'intensità e una lucidità tattica superiori, chiudendo il primo tempo già in vantaggio e gestendo con maturità la ripresa. Il PSG, invece, è apparso confuso, nervoso e incapace di reagire.

Possesso e occasioni : Il Paris ha tentato appena 8 conclusioni, suo minimo stagionale nella competizione, mentre il Chelsea ha chiuso con 10 tiri, il dato più basso della sua avventura nel torneo ma comunque sufficiente a segnare tre reti e gestire il ritmo.

: Il Paris ha tentato appena 8 conclusioni, suo minimo stagionale nella competizione, mentre il Chelsea ha chiuso con 10 tiri, il dato più basso della sua avventura nel torneo ma comunque sufficiente a segnare tre reti e gestire il ritmo. Difesa impenetrabile : Il PSG è rimasto a secco in due delle sette partite disputate in questo Mondiale per Club — solo il Fluminense ha fatto peggio (3 partite senza gol).

: Il PSG è rimasto a secco in due delle sette partite disputate in questo Mondiale per Club — solo il Fluminense ha fatto peggio (3 partite senza gol). Ennesimo capolavoro europeo: Il Chelsea ha vinto tutte le ultime sei finali internazionali (escluse le Supercoppe) dal 2013 a oggi, con una media impressionante di 2,7 gol a partita e appena quattro reti subite.

Espulsione, nervosismo e caos finale

A macchiare una finale fin lì intensa ma corretta, ci ha pensato il finale incandescente. Dopo un brutto gesto di João Neves — autore di una tirata di capelli su Cucurella — il VAR ha trasformato il cartellino giallo iniziale in un rosso diretto. È la terza espulsione per il PSG in questo torneo.

A seguire, una vera e propria rissa ha coinvolto giocatori e membri dello staff: protagonisti Luis Enrique e Donnarumma, visibilmente nervosi. Il tecnico spagnolo ha spinto Joao Pedro a terra, e solo l’intervento del connazionale Enzo Maresca ha riportato la calma.

Enzo Maresca nella storia: primo allenatore italiano a vincere il Club World Cup col Chelsea

L’ex centrocampista, subentrato in panchina a inizio stagione, ha subito lasciato il segno. Con il successo al Mondiale per Club, Enzo Maresca diventa il primo tecnico italiano a conquistare il trofeo con il Chelsea e tra i pochissimi ad averlo fatto al debutto con il club inglese.

Quando rivedremo Chelsea e PSG?

Dopo la pausa estiva, entrambe le squadre torneranno in campo ad agosto per l’inizio delle rispettive stagioni in Premier League e Ligue 1. Il Chelsea ripartirà con l’entusiasmo del titolo mondiale, mentre il PSG dovrà fare i conti con le crepe emerse in questa campagna internazionale.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti