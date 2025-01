Chiusura temporanea del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro

Catanzaro, 9 gennaio – Il Parco della Biodiversità Mediterranea resterà temporaneamente chiuso al pubblico a partire dalle ore 15:00 di oggi. La decisione è stata presa dal sindaco Nicola Fiorita con un'ordinanza contingibile e urgente, in risposta ai rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nell'area urbana del comune.

La misura si rende necessaria per consentire le operazioni previste dal Piano di eradicazione della PSA (Peste Suina Africana) elaborato dalla Regione Calabria. Questo intervento mira a contrastare la diffusione della PSA, una malattia virale altamente contagiosa che colpisce i suini e rappresenta una seria minaccia per l’economia agricola locale e per la biodiversità del territorio.

Interventi autorizzati e misure di sicurezza

La chiusura del parco è stata disposta sulla base di una comunicazione ufficiale della Regione Calabria, che ha delineato le modalità di intervento e autorizzato l’azione dei selecontrollori/bioregolatori appositamente nominati. Questi esperti saranno incaricati di attuare le misure necessarie per garantire la sicurezza degli spazi e contenere il rischio legato alla presenza degli ungulati.

Motivazioni dell’ordinanza

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Nicola Fiorita, l’ordinanza rappresenta una misura preventiva indispensabile per tutelare l’incolumità pubblica e per salvaguardare l’ecosistema del parco. “La salute dei cittadini e la protezione del nostro patrimonio naturale sono una priorità assoluta. Le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle linee guida fornite dalla Regione Calabria”, ha sottolineato Fiorita.

Durata della chiusura

La chiusura resterà in vigore fino al completamento delle operazioni. La cittadinanza sarà tempestivamente informata sulla riapertura del parco e sull’esito degli interventi tramite canali ufficiali e comunicati stampa.

Un messaggio per i cittadini

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare e rispettare le disposizioni temporanee, sottolineando che queste misure sono finalizzate a garantire la sicurezza di tutti. L'attenzione verso il problema degli ungulati selvatici riflette l'impegno delle istituzioni nel fronteggiare un problema che coinvolge non solo la comunità locale, ma l'intero territorio regionale.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, i cittadini sono invitati a seguire il sito ufficiale del Comune di Catanzaro e i relativi canali social. (Immagine archivio)

In aggiornamento