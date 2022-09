Colombia: governo chiede a Usa estradizione di Mancuso. Ex paramilitare italo-colombiano in carcere per droga dal 2008

BOGOTA', 13 MAG - Le autorità giudiziarie della Colombia hanno reso noto di aver chiesto agli Stati Uniti il 15 aprile scorso l'estradizione dell'ex leader paramilitare italo-colombiano Salvatore Mancuso, dal 2008 recluso in un carcere di Atlanta dove ha quasi completamente scontato una condanna a 15 anni e dieci mesi per traffico di stupefacenti. In un comunicato, la Procura generale colombiana ha indicato che "su richiesta delle autorità giudiziarie del (programma speciale) Giustizia e Pace (che nel 2006 ottenne la smobilitazione dei paramilitari) è stata presentata al governo degli Stati Uniti una richiesta formale di estradizione di Salvatore Mancuso".



L'obiettivo di questa iniziativa è permettere a Mancuso, una volta rientrato in Colombia, di testimoniare su almeno 11.000 gravi delitti, fra cui centinaia di brutali omicidi, commessi da lui e dai paramilitari ai suoi ordini. Questo, nello spirito di un processo che permetta di raggiungere la verità sull'accaduto ed assicurare la riparazione e la non ripetizione di esso. Figlio di un emigrato italiano, Mancuso ha 55 anni, ed oltre che dalla giustizia colombiana, è ricercato anche da quella italiana, che insieme alla Guardia di Finanza di Milano lo accusa di un intenso traffico di droga con la 'ndrangheta calabrese.