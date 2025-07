Como, venduta la villa dei Ferragnez per 13 milioni

Tempo di lettura: ~2 min

Villa Matilda venduta per 13 milioni: chiusa la trattativa sulla dimora dei Ferragnez a Pognana Lario

Una delle più prestigiose residenze sul Lago di Como passa di mano: l’acquirente è un imprenditore del Nord Europa.

È ufficiale: la villa comasca acquistata nel 2023 da Chiara Ferragni e Fedez è stata venduta. Con un comunicato congiunto, l’agenzia immobiliare La Reale Domus Knight Frank e la società Fly Immobiliare, controllata dalla holding familiare Zedef Srl, hanno annunciato il perfezionamento della trattativa per la vendita di Villa Matilda, residenza da sogno affacciata sulle acque di Pognana Lario.

La dimora, definita dagli esperti del settore “tra le più prestigiose ed eleganti del lago di Como”, è stata venduta per 13 milioni di euro. A cederla sarebbe stato il rapper milanese Fedez, mentre l’identità dell’acquirente resta riservata, sebbene fonti vicine alla trattativa parlino di un importante imprenditore del Nord Europa.

Villa Matilda, con il suo stile contemporaneo e la posizione panoramica mozzafiato, ha fatto parlare di sé sin dall’acquisto da parte dei Ferragnez. La coppia l’aveva scelta come rifugio esclusivo lontano da Milano, investendo in una proprietà che coniugava lusso, privacy e natura. Ma le recenti vicende personali e imprenditoriali dei due protagonisti del jet-set italiano avrebbero portato alla decisione di mettere in vendita l’immobile.

La notizia circolava da mesi, tra smentite e voci di corridoio. Ora arriva la conferma ufficiale. Il mercato immobiliare del Lago di Como, da sempre meta privilegiata per acquirenti internazionali, si conferma così in ottima salute, attirando ancora una volta investitori esteri attratti dal fascino senza tempo del territorio lombardo.

Secondo le stime, il valore dell’immobile rispecchia l’andamento in crescita delle compravendite di lusso in zona, dove le ville vista lago possono superare agevolmente i 10 milioni di euro, soprattutto se dotate di privacy, ampi giardini, darsena privata e finiture di alto livello.

La vendita di Villa Matilda rappresenta non solo la fine di un capitolo per Chiara Ferragni e Fedez, ma anche l’inizio di una nuova storia per uno degli immobili più iconici del Lario.

