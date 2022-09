Comuni: Orrico ad Abramo, tra mie deleghe Cosenza no Catanzaro

CATANZARO, 11 APR - "Il sindaco della città di Catanzaro farebbe bene ad informarsi meglio prima di violare il garbo istituzionale che dovrebbe intercorrere fra le amministrazioni, centrali e periferiche, dello Stato". Lo afferma in una nota il Sottosegretario ai beni e alle attività culturali Anna Laura Orrico.



"Ho parlato recentemente del Cis Cosenza - prosegue - rassicurando i cittadini sul fatto che la pandemia non aveva intaccato la volontà di portare a termine il progetto perché, fra le mie deleghe, risiedono solo i Contratti Istituzionali di Sviluppo di diretta competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ovvero Napoli, Taranto, Palermo e, appunto, Cosenza. Dunque non ho competenze per quanto riguarda la città di Catanzaro.



Sfugge al sindaco Abramo tutto l'impegno profuso per la Calabria in questi pochi mesi di permanenza al Mibact testimoniato da un costante interessamento ed una periodica presenza in tutte, e dico tutte, le cinque province.



Basti pensare che il mio primo impegno istituzionale da Sottosegretario, a settembre, ho avuto il piacere di viverlo proprio a Catanzaro dove, come in altre diverse occasioni, ho rinnovato il mio impegno a servire la mia regione a fianco di tutti i calabresi che operano con il desiderio di portare in alto questa terra. Fra istituzioni - conclude Anna Laura Orrico -, basterebbe dialogare civilmente anziché avventurarsi in inutili polemiche ed evitare così infruttuose