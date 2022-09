Con Blue nelle tenebre della foresta invadente

Roma, 30 settembre 2020 - Chi non ha mai giocato con un aeroplanino di carta? Ieri in tanti, oggi forse meno. Ma è un’abitudine che Blue, la protagonista del primo emozionante volume Star Comics dedicato alla trilogia di esordio di Davide Tosello, potrebbe far riprendere.

Ovviamente non proprio alla leggera, anche perché gli aeroplanini che volano in questo primo volume dal titolo “La foresta invadente” sono – purtroppo – messaggeri di tenebra. E quindi di una dimensione oscura in cui la piccola Blue viene costretta ad entrare per salvare sua madre, imprigionata da un’oscura entità che imprigiona le persone ed i loro sogni.

L’avventurosa vicenda narrata e ben disegnata da un validissimo Tosello – già noto illustratore di giochi molto noti tra il pubblico – suscita rimembranze decisamente non casuali che riportano il lettore ad incontrare una miriade di magiche creature, in grado di far riflettere sulle paure da superare nell’infanzia, per avventurarsi verso la naturale crescita dell’individuo.

Una crescita che spesso ha bisogno di supporti e Blue, all’interno della foresta invadente, ne incontra diversi, cominciando da un eclettico MJ con cui percorre un tratto di strada, lungo il quale sarà continuamente messa alla prova, salvandosi sempre grazie alla sua piccola balena bianca dalla quale non riuscirà mai a separarsi.

Suggestioni? Stupore? Emozioni? Imprevisti? In Blue c’è tutto, soprattutto la consapevolezza che per esaudire i propri sogni, ognuno di noi deve fare ogni giorno i suoi sacrifici e superare senza paura gli urti della vita.

In attesa del secondo volume “Blue Nella terra dei Sogni” è certamente una piacevole lettura.

Maurizio LOZZI