Con Star Comics arriva Doctor Tonorrow

Roma, 17 marzo 2021 - Il futuro del "multiverso" verso Valiant e conseguentemente, della mirabolante Star Comics, è in completo fermento. Tanto più quando arrivano sulla scena un nuovo super eroe ed un nuovo cattivone.

Il primo è il Doctor Tomorrow, promettente personaggio in costume che – finalmente! – riesce ad offrire al lettore quelle good vibrations ormai scomparse da tempo nelle storie di molti supereroi in calzamaglia, ed il secondo è il potentissimo Hadrian, capace di distorcere il tempo e lo spazio per i suoi perversi desideri.

Energico, intrigante e piacevole – anche nell’estetico tratto di Jim Towe – l’esordio italiano di Doctor Tomorrow è decisamente promettente, anche perché la spavalderia di questo nuovo protagonista del comicdom sembra essere veramente commisurata e permeante per quella che sarà l’estensione del ciclo narrativo appena iniziato.

Perfettamente fedele ai registri dell’avventura d’azione supereroistica, questo nuovo volumetto brossurato Star Comics, proietta il lettore in una lotta in cui il nuovo eroe ed il suo alter ego più giovane, Bart Simms, si ritrovano alla guida del numerosissimo squadrone di eroi Valiant per evitare ad Hadrian di ricaricarsi di massa negativa e poter così dare seguito ai suoi malsani intenti.

Soggetto strutturato e solido di Alejandro Arbona per una fantascienza luminosissima che siamo certi continuerà a brillare in fumetteria come dice anche il nome di questo nuovo eroe: Tomorrow (domani).

Maurizio Lozzi