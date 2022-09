Con Vittorio Sgarbi torna a Roma "L'accento sull'arte"

Roma, 26 ottobre 2021 - Vittorio Sgarbi firma la seconda edizione della rassegna di arte contemporanea “L’accento sull’arte” presso la Galleria della Pigna, nel cuore del centro storico romano.

Da venerdì 5 novembre, a partire dalle ore 17 quattro artisti, Maretta Capossela, Tony Morelli, Carla Filippi in arte Nevèl e il bahreniano Muaath Al Baloochi esporranno le loro opere, grazie all’organizzazione curata da Angiolina Marchese della associazione culturale Art Global.

Il vernissage presenterà opere che spazieranno dallo stile paesaggistico a quello figurativo, con ampia varietà di contenuti e ricchezza di significati, esprimendo la grande sensibilità artistica dei quattro autori, provenienti da territori sia nazionali che internazionali, per mettere in mostra, attraverso i propri dipinti, ciascuno la propria realtà e i personali punti di vista.

La mostra che si terrà nella piccola ma deliziosa location, al piano terra della corte del Palazzo dell’Opera Romana Pellegrinaggi, in via della Pigna 13a, all’interno degli spazi espositivi della storica UCAI, Unione Cattolica Artisti Italiani, regalerà agli spettatori un’occasione unica per sognare e lasciarsi guidare dalle emozioni della creatività artistica.

Con la partecipazione straordinaria dell’attrice ed artista Mita Medici, la mostra delle quattro personali avrà come special guests gli artisti Paolo Lelli, Patrizia Almonti, Carlo Landucci, Ronnie Brogi, Anna Tedone, Pasquale Terracciano e Michi Grassi e resterà in esposizione fino al 12 novembre, visitabile ad ingresso gratuito, negli orari di apertura della galleria dalle ore 16,00 alle 19.30.

Maurizio LOZZI