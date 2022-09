Concorsi truccati: Dove fu ultimo fatto corruzione. 44 indagati prof e ricercatori

Concorsi truccati: gup Firenze, competenza processo è di Pisa. Dove fu ultimo fatto corruzione. 44 indagati prof e ricercatori

FIRENZE, 20 GEN - Il gup di Firenze Anna Liguori ha disposto il trasferimento alla procura di Pisa, per competenza territoriale, del procedimento che vede imputati 44 tra professori e ricercatori universitari specialisti di diritto tributario, con le accuse di aver pilotato concorsi per l'abilitazione alla docenza di diritto tributario nelle università.

Il trasferimento, secondo quanto emerso, sarebbe stato disposto poiché a Pisa si sarebbe verificato l'ultimo degli episodi di corruzione contestati nelle indagini. L'ultimo fatto in ordine di tempo dei casi di corruzione documentati dalla guardia di finanza, coordinata dal pm Paolo Barlucchi, sarebbe relativo all'attribuzione di un posto di ricercatore a Pisa per Francesco Padovani. Per l'accusa Padovani sarebbe stato così compensato della circostanza di non essersi presentato al concorso bandito dall'università di Firenze il 10 maggio 2016.

Le assegnazioni dei posti di ricercatore a Firenze e poi a Pisa sarebbero avvenute, secondo la tesi dell'accusa, "nell'ambito di un unico accordo corruttivo". Il gup, sposando questa tesi, ha ritenuto che il reato di corruzione si sia perfezionato a Pisa e pertanto si è dichiarato territorialmente incompetente trasmettendo gli atti alla procura di Pisa cui tocca valutare di nuovo la vicenda ed eventualmente chiedere un nuovo rinvio a giudizio per gli indagati