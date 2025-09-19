Calcio Serie C. Casertana-Cosenza: le parole di William Buscè alla vigilia del match

Tempo di lettura: ~2 min

Mister Buscè: “Serve equilibrio e umiltà, ogni partita è una finale”

Alla vigilia della sfida Casertana-Cosenza, mister William Buscè ha analizzato in conferenza stampa i temi principali della gara, soffermandosi su equilibrio, umiltà e gestione delle energie in un campionato lungo e complesso.

Un campionato difficile: “Ogni partita ha le sue insidie”

Secondo Buscè, non bisogna farsi trascinare dall’entusiasmo dopo una vittoria:

“Io credo che non c’è nulla di facile, ogni partita nasconde difficoltà. Una vittoria non può cancellare i problemi, l’importante è trovare equilibrio. Abbiamo affrontato squadre costruite per fare un certo tipo di campionato come Crotone, Salernitana, Catania e Monopoli. Anche noi abbiamo avuto difficoltà, ma stiamo cercando il giusto assetto.”

L’importanza dell’umiltà: “Tutti operai, niente prime donne”

Il tecnico sottolinea l’atteggiamento che vuole dalla squadra:

“L’entusiasmo ci vuole, ma senza eccessi. Dobbiamo lavorare come le api nell’alveare: tutti operai, tutti a disposizione l’uno dell’altro. Non ci devono essere prime donne. Con umiltà e con i piedi per terra possiamo fare qualcosa di importante.”

Mazzocchi decisivo anche senza gol

Un passaggio importante riguarda Simone Mazzocchi, elogiato da Buscè per la sua duttilità:

“Sta facendo un ottimo lavoro, anche in un ruolo che non è il suo. Protegge palla, fa salire la squadra, guadagna falli. È un giocatore con molta disponibilità e questo aiuta anche compagni come Florenzi.”

Formazione e gestione degli infortuni

Sul possibile undici titolare Buscè chiarisce:

“Qualche novità ci può stare, mancano ancora 24 ore. Alcuni giocatori hanno piccoli problemi, come Begheldo che ha avuto un fastidio alla caviglia. Rientra Garritano, ma dobbiamo gestire bene per evitare stop più lunghi.”

Il mister ribadisce che la squadra deve affrontare ogni gara con la mentalità giusta:

“Ogni partita è una finale di Champions, senza pensare troppo al calendario. Meglio fermare un giocatore per una gara che rischiare di perderlo per un mese.”

Mercato e possibili rinforzi: “Servono solo giocatori integri e motivati”

Sulle voci di mercato, Buscè è chiaro:

“Io leggo poco, non ho social. Chiunque arrivi deve essere fisicamente integro e avere la giusta determinazione. Siamo aperti a valutare soluzioni, ma ora contano soprattutto i giocatori che abbiamo a disposizione.”

Conclusione

La conferenza stampa di William Buscè mette al centro concetti chiave come equilibrio, umiltà, spirito di sacrificio e gestione delle energie. In vista della sfida Casertana-Cosenza, il tecnico ribadisce l’importanza di affrontare ogni incontro con mentalità vincente e attenzione ai dettagli.