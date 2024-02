Conferenza stampa del Presidente Meloni Video

La Presidente Meloni parla dell'emendamento giudiziario, riforma dell'ordine dei giornalisti e l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro



Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto una conferenza stampa presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Durante l'incontro, ha affrontato diverse tematiche di rilevanza politica.



Inizialmente, ha ringraziato l'ordine dei giornalisti e l'Associazione della stampa parlamentare per la presenza dei giornalisti e ha notato la protesta della federazione nazionale della stampa in merito a un emendamento sulla pubblicazione di atti giudiziari. La Presidente ha sottolineato che l'emendamento non era una sua iniziativa e che non rappresentava un bavaglio per la stampa, ma piuttosto una misura di equilibrio tra il diritto di informare e il diritto alla presunzione di innocenza.



Successivamente, ha affrontato il tema della riforma dell'ordine dei giornalisti, esprimendo la sua disponibilità a discutere e modernizzare le regole che regolamentano la professione giornalistica.



Infine, ha evidenziato le preoccupazioni legate all'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e ha annunciato che questo sarà uno dei temi prioritari durante la presidenza italiana del G7.



La Presidente Meloni ha sottolineato l'importanza di affrontare queste sfide in modo efficace per garantire un futuro sostenibile per la professione giornalistica e il mercato del lavoro.

Di seguito il video integrale della conferenza Stampa