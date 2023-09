Ternana Calcio: analisi, riflessioni e strategie per affrontare la prossima partita contro il Catanzaro. Video

Conferenza Stampa Ternana Calcio: Analisi, Riflessioni e Strategie per Affrontare la Prossima Partita contro il Catanzaro. Video

Il tecnico della Ternana Calcio Lucarelli ha tenuto una conferenza stampa in cui ha discusso della partita dell'altro giorno e delle prossime sfide. Ha commentato che la squadra ha fatto progressi rispetto alle partite precedenti e che i giocatori stanno mostrando un buon impegno. Ha menzionato che alcuni giocatori sono ancora in fase di recupero fisico e che il turnover nelle partite può essere necessario per garantire la freschezza della squadra.

L'allenatore ha parlato anche della tattica utilizzata, sia il 4-4-2 che il 4-2-3-1, ma ha sottolineato che la scelta del modulo dipenderà dalle esigenze del momento e dalle caratteristiche degli avversari. Ha evidenziato che la squadra deve migliorare nella gestione della difesa, limitando gli errori ingenui che hanno portato a gol avversari.

Riguardo ai giocatori in uscita e alle possibili aggiunte al roster, l'allenatore ha riferito che ci sono alcune valutazioni in corso e che la squadra sta lavorando per trovare il giusto equilibrio nella rosa.

L'allenatore ha anche affrontato il tema dei social media e dell'importanza di proteggere i giocatori dal peso delle aspettative e delle critiche. Ha esortato i giocatori a concentrarsi sul lavoro di squadra e a non farsi influenzare dagli esterni.

Infine, l'allenatore ha ribadito la necessità di affrontare ogni partita con attenzione e di evitare picchi emotivi eccessivi sia in caso di vittorie che di sconfitte. Ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme e di mantenere un atteggiamento positivo mentre la squadra affronta le sfide della stagione.

Allenamento di rifinitura per le Fere, stamattina al Liberati. Al termine della seduta Cristiano Lucarelli ha comunicato la lista dei 25 convocati per Catanzaro-Ternana, in programma a Lecce, domenica 27 agosto alle 20.30 (diretta Sky Sport e DAZN) allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare.

Portieri: Brazão, Iannarilli, Vitali

Difensori: Bogdan, Capuano, Casasola, Celli, Corrado, Diakité, Lucchesi, Mantovani, Sørensen, Travaglini

Centrocampisti: Favasuli, Łabojko, Luperini, Mărginean, Paghera, Pyyhtiä, Proietti

Attaccanti: Capanni, Distefano, Falletti, Favilli, Raimondo

Luperini avrà la maglia n° 71.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA INTERVISTA A LUCARELLI INIZIA DAL MINUTO 9.4