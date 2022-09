Contagi su e record morti, Regioni pronte ai lockdown. Domani vertice col governo. Veneto, medici base precettati su test

ROMA, 31 OTT - La curva dei contagi da coronavirus nella seconda ondata in Italia non accenna a raffreddarsi e le Regioni si preparano a lockdown mirati, che sembrano sempre più ineluttabili anche in grandi città, e al possibile divieto di spostamento tra territori.

I nuovi positivi ormai vicini a quota 32 mila e il record di vittime della nuova fase, 297 in 24 ore, mai così tante da maggio, danno la spinta decisiva al governo. I ministri Roberto Speranza (Sanità) e Francesco Boccia (Affari regionali) domani si riuniranno con i governatori per discutere le nuove restrizioni in arrivo per i territori più sferzati dal virus, dopo aver ricevuto i dati dal Comitato tecnico scientifico (Cts) che dovrà dare "indicazioni specifiche al Governo" sui territori con maggiori criticità e che, quindi, "necessitano di ulteriori misure restrittive". "Se ci vorrà, se c'è la necessità di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l'Rt (indice di contagiosità, ndr) non è uguale dappertutto - dice Boccia -, questa cosa evidentemente in questo momento va spiegata bene". Tra le indiziate principali per i lockdown mirati ci sono Milano e Napoli tra le metropoli, la Lombardia, la Campania e il Piemonte tra le regioni.

Per la capitale economica del Paese il governo sta dialogando con il sindaco Beppe Sala e con il presidente lombardo Attilio Fontana, che ancora negli ultimi giorni affermavano rispettivamente di voler "vedere i numeri" e di "non vedere le condizioni per una chiusura". La Lombardia nelle ultime 24 ore è andata di nuovo vicina ai 9 mila infetti e ha fatto segnare un balzo delle vittime, passate da 48 a 73. Altri 22 pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva. La Campania ha fatto registrare oltre 3.600 nuovi positivi, altro massimo giornaliero, con 14 vittime, e a Napoli la situazione è sempre più pesante.

Nella regione ci si divide tra iniziative di sindaci di piccoli centri che vietano ai minorenni di circolare se non accompagnati - una sorta di 'lockdown generazionale' al contrario - e manifestazioni di madri e bambini con maschere di Halloween per chiedere a Vincenzo De Luca di poter tornare a scuola. La Regione intanto lavora all'attuazione del piano per la riorganizzazione degli ospedali e il reclutamento di medici. In Piemonte - dove l'indice di contagiosità Rt è oltre il 2%, come in Lombardia - ben 16 ospedali sono stati riconvertiti alla cura del Covid, in un territorio che conta oltre 2.800 nuovi positivi e 28 vittime in 24 ore. Quest'ultimo il bilancio odierno peggiore, ancora dietro la Lombardia.

In Veneto invece il governatore Luca Zaia emette un'ordinanza che rende obbligatorio per i medici di base e i pediatri eseguire i tamponi rapidi (in Lombardia i test saranno disponibili da lunedì, ma su base volontaria). Nel Lazio, con 22 morti e oltre 2.200 positivi, anche Roma potrebbe essere sottoposta a nuove restrizioni. Le cifre dei contagi, delle vittime, dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari - vicini alla soglia di allerta - sono inesorabili: nelle ultime 24 ore in Italia il rapporto tra positivi trovati e tamponi effettuati (quasi 216 mila, nuovo massimo) è al 14,7%, mai così alto nella seconda ondata. In sostanza si trova un infetto ogni 7 test. Ci sono 1.843 pazienti in terapia intensiva (+97 in 24 ore), i ricoverati con sintomi sono quasi 18 mila, secondo i dati del ministero della Salute.

L'aumento degli attualmente positivi in un giorno è di 25.600, che porta il totale dei malati a 351.386. Molto più ridotto, invece, l'incremento dei guariti: 5.859 per un bilancio di 289.426. Insomma, i nuovi positivi nel Paese aumentano per il quinto giorno consecutivo - seppure a minor ritmo - dopo un'episodica flessione il 26 ottobre, e non sembra più potersi attendere il risultato delle misure dell'ultimo Dpcm. Chiusure mirate di altre attività e zone rosse appaiono l'ultima chance prima del lockdown Italia.