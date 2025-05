Coppa Selva di Fasano: New Generation Racing a testa alta

Tempo di lettura: ~3 min

Un fine settimana con dei risultati positivi tranne qualche intoppo post prove, hanno contraddistinto gli impegni della scuderia Catanzarese New Generation Racing. La NGR era al via della 66^ Coppa Selva di Fasano, con la gara che è stata valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita/Pista e si è presentata con cinque driver che a modo loro hanno dato tutto.

Nelle Bicilindriche di gruppo 5, gran successo per il Lametino Angelo Mercuri che ha abbassato il proprio precedente record di ben cinque secondi, testimoniando la solita fame di Mercuri e della sua Fiat 500 che hanno portato a casa un doppio successo sulle strade del veloce percorso Fasanese. In Puglia Mercuri ha affrontato la gara con determinazione e il risultato finale lo ha premiato.

Nel gruppo 2 buona la gara di Gianfranco Mercuri, che sulla sua Fiat 126 era partito da un terzo posto in gara 1, per poi migliorarsi di netto nella salita successiva andando a prendersi un ottimo secondo posto finale.

Sempre in gruppo 2, podio sfiorato per il Catanzarese Luca L'arocca su Fiat 500 e con lo stesso pilota che ha dato tutto per portarsi a casa più punti possibili, chiudendo quarto rispetto ai diciassette contendenti nello stesso gruppo. Un podio come dicevamo sfiorato, nonostante le gomme usate di cui disponeva L'arocca.

Altra presenza nel gruppo 2 è stata quella dell'esperto Giuseppe Torcasio, che a suo modo non ha commesso sbavature con la sua Fiat 126 chiudendo al nono posto e agguantando la top ten.

Sfortunato invece Eugenio Scalercio, che già dal sabato è stato colpito dalla sfortuna e dai problemi tecnici, con una sola manche svolta, prima del ritiro nella seconda salita di prove. Poi Scalercio non ha preso il via domenica con la sua Osella PA21 JrB.

Queste le dichiarazioni post gara dei piloti NGR che sono arrivati al traguardo.

Angelo Mercuri: "Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, perchè in questo weekend ho avuto una macchina perfetta sotto tutti i punti di vista e abbiamo agguantato il record che già apparteneva a me. Forse potevo togliere ancora qualcosa, ma vedendo dell'olio sul percorso in alcuni tratti ho voluto rischiare il meno possibile. Però è andata bene e questo mi da molta fiducia."

Gianfranco Mercuri: "Non posso lamentarmi del risultato raccolto, anzi è un punto di partenza per quanto mi riguarda perchè mi son trovato bene per tutta la gara e fare secondo contro tantissimi avversari è lodevole. Ora spero di poter essere presente a Sortino, dove voglio continuare a macinare punti."

Luca L'arocca: "Anche se non è arrivato un podio che era alla portata sono contento, perchè mi sono comportato bene nel corso delle salite e son partito in gara con gomme usate e nonostante tutto ho sfiorato il podio per poco più di un secondo. Poi sicuramente ho pagato un lungo in un tratto del percorso, che mi ha tolto più di qualcosa. Esco da Fasano con molti stimoli positivi, perchè significa che il percorso che sto facendo è buono e ci sono le potenzialità."

Giuseppe Torcasio: "Non vedevo l'ora di iniziare e francamente sono contento di questo. Essere al via e riuscire a finire la gara era l'obiettivo ed era quello che contava. Poi rientrare nella top ten in un raggruppamento così numeroso, è pur sempre una bella soddisfazione."

Nel fine settimana appena concluso, doveva disputarsi anche il 1⁰ Slalom Città di Settingiano, che purtroppo è stato rinviato poche ore dopo l'uscita del nostro comunicato pre gara, che sottolineava la presenza dei portacolori NGR in ben tredici unità, molti dei quali frequentatori assidui della disciplina tra i birilli. Ci auguriamo che i piloti NGR iscritti allo slalom, riaccendano i motori al più presto, visto anche l'imminente Slalom in quel di Morano Calabro.

Foto allegate: Archivio NGR risalente alla stagione 2024

New Generation Racing

