Coronavirus: bozza Dpcm, niente zone gialle. Ma restrizioni per singole città al di fuori regioni cluster

ROMA, 29 FEB - Via le 'zone gialle' e individuazione di singole città da equiparare o meno allo status delle tre regioni più colpite dal Coronavirus, con le stesse restrizioni. E' uno dei provvedimenti contenuti nella bozza del Dpcm che il comitato tecnico-scientifico sta valutando ai fini della stesura definitiva dello stesso decreto.



A quanto si apprende, alcune aree come quelle di Pesaro-Urbino e Savona - su richiesta dei rispettivi governatori - , potrebbero far parte dell'elenco di queste città da equiparare alle regioni cluster.

Lo stesso comitato, a quanto si apprende, sta valutando tecnicamente come risolvere al meglio e in modo uniforme il problema della chiusura dei negozi nelle tre regioni del nord. Quindi sembra confermato lo stop delle gite in tutto il territorio nazionale e il giro di vite delle manifestazioni sportive nelle tre regioni colpite che o verranno cancellate o si svolgeranno a porte chiuse. Infine, circa le domeniche dei musei aperti e gratis, questa iniziativa domani non si terrà e riprenderà il primo di aprile.