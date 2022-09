Coronavirus: Decaro (Anci) riunisce i sindaci metropolitani

ROMA, 10 MAR - Domani alle 11, 14 sindaci metropolitani si collegheranno in videoconferenza per una riunione sull'emergenza sanitaria in atto e le restrizioni alla vita delle città disposte dal governo. Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha rivolto l'invito ad aprire un confronto per avanzare criticità, proposte, valutazioni, suggerimenti.



Tredici sindaci su 14 (Raggi sindaca di Roma, Sala, sindaco di Milano, de Magistris, sindaco di Napoli, Appendino, sindaca di Torino, Merola, sindaco di Bologna, Nardella, sindaco di Firenze, Orlando, sindaco di Palermo, Bucci, sindaco di Genova, Brugnaro, sindaco di Venezia, Pogliese, sindaco di Catania, Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria) hanno confermato la loro partecipazione. Il Comune di Messina sarà rappresentato dall'assessora Dafne Musolino, il Comune di Cagliari dal vicesindaco Roberto Mura.