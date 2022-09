Coronavirus: Dichiarazione del Presidente De Luca diretta video. Dieci laboratori in tutta la regione per aumentare i tamponi, ma per fermare i contagi la priorità è stare a casa

NAPOLI 28 MAR - Circa un mese fa, quando scoppiava l’emergenza, la Campania, appena uscita da 10 anni di commissariamento della sanità, aveva un solo laboratorio autorizzato dall’Istituto Superiore di Sanità a fare i tamponi, quello del Cotugno di Napoli.



Non appena ci siamo resi conto che da sola questa struttura non ce la faceva, abbiamo proceduto in autonomia, attraverso il Cotugno stesso, e in meno di due settimane abbiamo aperto dieci laboratori in tutta la regione per accelerare i tempi e recuperare i ritardi che indubbiamente ci sono stati.



Tuttavia, dobbiamo parlarci con chiarezza e senza demagogia: non è la moltiplicazione dei tamponi a fermare i contagi, ma lo stare a casa e mantenere la distanza sociale.

Coronavirus Campania, la diretta Fb del presidente De Luca