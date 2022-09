Coronavirus: sale il numero dei medici deceduti, 177. Ultimo decesso urologo attivo in Zambia per studiare Covid-19.

ROMA, 16 SET - Salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19.

Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). All'elenco dei medici deceduti a causa dell'epidemia pubblicato sul portale Fnomceo si aggiunge infatti l'urologo Paolo Marandola, attivo in Zambia per studiare Covid-19.

La Fnomceo aggiorna la lista dei medici che hanno perso la vita per l'epidemia includendo medici in attivita', in pensione e medici in pensione richiamati in servizio per l'emergenza.