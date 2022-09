Coronavirus: Santelli,'In settimana in Giunta provvedimento per buoni spesa famiglie'

Coronavirus: Santelli, stanzieremo più di Governo per Calabria. 'In settimana in Giunta provvedimento per buoni spesa famiglie'

CATANZARO, 06 APR - "Questa settimana porteremo in Giunta uno stanziamento per i buoni spesa per le famiglie calabresi per un importo superiore a quanto lo #Stato ha stanziato per la #Calabria".



Lo scrive la presidente della Regione Calabria Jole Santelli sul suo profilo Facebook. "Un provvedimento prosegue - che va ad aggiungersi al fondo #RipartiCalabria approvato la scorsa settimana: 150 milioni di euro dedicato alla ripresa economica della nostra regione".