Coronavirus. Sindaco Abramo: Ecco come accedere e ricevere agevolazioni con fondi Governativi

Coronavirus. Abramo Ecco come accedere e ricevere agevolazione Governative illustra modalità selezione beneficiari e consegna buoni spesa con fondi governativi

CATANZARO 1 APR - Il sindaco, durante il suo intervento in Consiglio comunale, ha anticipato anche le modalità operative condivise per la selezione dei beneficiari e la consegna dei buoni spesa con le risorse stanziate dal Governo.



“Sarà pubblicato nelle prossime ore – ha detto - un modulo di autocertificazione sul sito del Comune distribuito anche alle parrocchie e associazioni del volontariato. Le schede compilate saranno successivamente incrociate con la banca dati del reddito di cittadinanza e gli elenchi dei titolari di partita Iva. Stilata la graduatoria dei beneficiari, in piena trasparenza, verranno consegnati i buoni stampati in carta filigranata tramite carnet del valore di 50 euro, per evitare forme di speculazione e contraffazione.



La consegna avverrà nell’arco di una sola giornata, con il presidio degli agenti della Polizia locale. I buoni potranno essere spesi nei negozi di generi alimentari della città aderenti ad un elenco aperto predisposto in collaborazione con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria. Esaurita la graduatoria, l’eventuale scorrimento riguarderà anche soggetti che percepiscono una soglia minima di reddito di cittadinanza”.

Il sindaco ha voluto rimarcare, inoltre, il valore della “gara di solidarietà a cui tanti imprenditori e professionisti stanno contribuendo con buoni spese, derrate alimentari o donazioni in denaro per le famiglie in difficoltà. Ringrazio, ancora, i catanzaresi che continuano a rispondere con responsabilità ai miei appelli, rispettando le ordinanze emesse a tutela della salute”.



Buoni spesa e Tablet a famiglie con bambini in povertà assistite nell'ambito della collaborazione tra comune di Catanzaro e fondazione l’albero della vita

Partirà domani giovedì 2 aprile la consegna di buoni spesa alle famiglie in povertà già assistite nell’ambito del programma “Varcare la soglia” d’intesa tra il Comune di Catanzaro e la fondazione l’Albero della Vita. Il Capoluogo calabrese – insieme a Palermo, Napoli, Genova, Milano e Legnano – è tra le città interessate dal progetto socio-educativo nazionale che oggi si consolida a supporto dei nuclei familiari più in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. L’iniziativa prevede, dunque, la consegna non solo di buoni spesa che potranno essere usufruiti nei negozi più vicini alle abitazioni, ma anche di dispositivi e connessioni per garantire l’accesso alle attività scolastiche ai bambini. La sospensione delle lezioni e la chiusura di tutte le attività educative dedicate ai minori più svantaggiati rischia di creare un'emergenza parallela a quella sanitaria. Anche a Catanzaro sono tante le famiglie in cui, a causa della crisi economica e lavorativa, i bambini si ritrovano a pagare il prezzo più alto.



“Grazie alla collaborazione avviata da tempo con l’Albero della Vita – sottolineano il sindaco Sergio Abramo e l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino – sarà possibile fornire una piccola, ma significativa risposta ad alcune famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta e forte fragilità aggravate dall’emergenza epidemiologica. Un supporto che ben si integra con la rete solidale già avviata dall’amministrazione, tramite le donazioni di alimenti da parte di imprenditori locali consegnate dal gruppo comunale di Protezione civile grazie alla collaborazione delle parrocchie. La sinergia con l’Albero della Vita si rafforza, dunque, nella più ampia programmazione già messa in campo sul fronte del contrasto alla povertà”.