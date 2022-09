Coronavirus. Rischio Covid-19. Sospesi mercati rionali fino al 3 aprile. #IORESTOACASA

CATANZARO, 10 MAR - Nel rispetto delle misure introdotte dal governo per contenere la diffusione del Covid-19, l’amministrazione comunale ha disposto fino al 3 aprile la sospensione dei mercatini settimanali del martedì, mercoledì, giovedì e sabato su tutto il territorio comunale.

Vengono pertanto interrotte, a partire da domani, mercoledì 11 marzo, le attività dei mercati di rionali Mater Domini (mercoledì), Lido (giovedì), Stadio (sabato) e Santa Maria (martedì).

L’ordinanza recepisce i diversi decreti governativi in materia e sottolinea che le misure introdotte in via precauzionale sono finalizzate a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nelle aree pubbliche in caso di eventi e o altre forme di aggregazione, in luogo pubblico o privato, che possano condurre a “un assembramento di persone vietato” dal Dpcm dell’8 marzo e successive modifiche, quali appunto “i mercati all’aperto che, per la disposizione degli stalli e l’attuale collocazione dei mercati, non possono consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e un adeguato contingentamento degli ingressi”.