Corsa play off, un intreccio di gare e le solite combinazioni di risultati che definiranno la griglia di partenza

A due giornate dal termine della stagione regolare si prospettano gli immancabili intrecci di incontri tra chi lotta per i play off e chi vorrà evitare retrocessione e play out

Il campionato di serie B si conferma anche quest’anno entusiasmante e particolarmente avvincente specie nella sua fase finale, quella cioè nella quale i soliti intrecci di gare tra chi lotta per i play off e chi vorrà garantirsi la salvezza decreteranno la terza squadra che affiancherà Sassuolo e Pisa nella massima serie e le tre che invece dovranno salutare la cadetteria.

Analizziamo nel dettaglio le due giornate da disputare fino alla conclusione del torneo e quali risvolti ne potrebbero derivare dall’esito delle gare inerenti.

Ovviamente tutto sarà valutato nell’ottica di un auspicato consolidamento del Catanzaro nella griglia play off, a prescindere dalla posizione.

Le squadre che contenderanno ai giallorossi l’accesso ai play off sono Palermo, Bari, Cesena, Modena, Sudtirol e Carrarese

Abbiamo incluse anche le ultime tre tutte appaiate a 44 punti e quindi distaccate dalle altre in quanto possono nutrire ancora qualche residua speranza di disputare gli spareggi promozione.

Vediamo nel dettaglio le gare di queste squadre.

Nella 38ma giornata in programma domani 9 maggio il calendario propone:

Palermo-Frosinone, Cittadella-Bari, Cosenza-cesena, Pisa-Sudtirol, Modena-Brescia e Mantova-Carrarese.

Il Frosinone non è ancora fuori dalla zona play out e quindi farà di tutto per uscire indenne dal “Barbera” per poi provare a fare risultato nella gara successiva.

Analogo discorso vale per il Cittadella che con i suoi 36 punti per sperare in un eventuale play out dovrà vincere con i pugliesi e la gara successiva senza avere oltretutto certezza che i 6 punti possano essere sufficienti per la permanenza in B.

Il Cesena non dovrebbe avere problemi contro un Cosenza già retrocesso.

Il Sudtirol potrebbe avere la meglio contro il Pisa con la testa ancora dedita ai festeggiamenti per la promozione.

Il Modena affronterà un Brescia affamato di punti – ne ha ora 39 - che in caso di sconfitta potrebbe dare l’addio alla B anche in caso di vittoria nella giornata successiva (discorso analogo al Cittadella).

La Carrarese si recherà a Mantova che vincendo potrebbe ipotecare la salvezza.

La 34ma giornata che sarà recuperata giorno 13 maggio metterà a confronto proprio le sei formazioni con il seguente programma: Sudtirol-Bari, Modena-Cesena e Palermo-Carrarese.

A seconda dell’esito delle gare del turno precedente, tutte e 6 le formazioni avranno più o meno motivazioni per cercare la vittoria – o in alternativa un pareggio – per raggiungere l’obiettivo.

Fermo restando che il Catanzaro deve pensare solo a sé stesso cercando di cogliere quanto più punti possibili dalle trasferte con sassuolo e Mantova, il suo destino come si può facilmente intuire dipende molto anche da quali saranno i risultati conseguiti delle dirette concorrenti.

Una cosa è certa: sarà un finale comunque vietato ai deboli di cuore e a prescindere da quali saranno i verdetti la stagione del Catanzaro dovrà essere considerata più che positiva per diversi motivi:

- obiettivo prefissato ai nastri di partenza ampiamente raggiunto;

- problemi iniziali legati al cambio tecnico;

- infortuni a ripetizione;

- mancato rendimento di alcuni elementi;

- periodo di flessione prolungato.

Maurizio Martino