Corsi sicurezza sul lavoro: formazione per i lavoratori, prevenzione e sicurezza

Il tema “formazione e informazione” è forse l’obbligo più importante a cui un Datore di Lavoro deve adempiere nei confronti dei dipendenti.

Il D.lgs. 81/2008 prevede, infatti, l’obbligo per i datori di lavoro di provvedere alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori per far apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico dell’Azienda.

Attraverso questi strumenti il Datore di Lavoro si pone l’obbiettivo di trasferire ai lavoratori cognizioni atte al conseguimento di quelle capacità che permettono loro di valutare anticipatamente i fattori di rischio.

A livello normativo l'adempimento riguardante l'informazione è sancito dall’articolo 36 del Testo Unico che obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore su:

rischi per salute e sicurezza derivanti da attività svolta nel luogo di lavoro;

procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;

rischi specifici correlati alla mansione svolta, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate;

misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

L’obbligo di formazione invece è stabilito dall’articolo 37 che ne indica contenuti, modalità e caratteristiche peculiari. La formazione viene somministrata tramite specifici corsi la cui durata dipende principalmente dalla classe di rischio.

Ma quale corso sulla sicurezza sul lavoro deve essere svolto obbligatoriamente?

I corsi di formazione sicurezza sul lavoro per lavoratori sono di tre tipologie, in funzione della mansione che viene svolta all’interno di un’azienda e hanno una durata variabile in base al rischio correlato al codice Ateco dell’attività e precisamente:

codice Ateco rischio basso (8 ore);

codice Ateco rischio medio (12 ore);

codice Ateco rischio alto (16 ore).

Tali corsi hanno validità quinquennale.

Oltre ai lavoratori, altre figure aziendali devono svolgere corsi per la sicurezza e specificatamente:

i Preposti (corsi della durata di 8 ore con validità quinquennale);

i Dirigenti (corsi della durata di 16 ore con validità quinquennale);

gli Addetti antincendio (corsi con durata variabile da 4 a 16 ore e validità da poco quinquennale);

gli Addetti Primo Soccorso (corsi con durata variabile da 12 a 16 ore e validità triennale);

gli RLS (corsi con durata di 32 ore e validità annuale o quinquennale)

l’RSPP (la cui durata è variabile da 16 a 120 ore e la cui validità è quinquennale);

Inoltre, secondo quanto stabilito dal legislatore, i corsi possono essere erogati in 4 differenti modalità:

corsi in aula;

corsi in videoconferenza (da remoto)

corsi e-learning (da remoto senza vincoli di orari);

corsi blended, ovvero svolti per metà a distanza e per metà in presenza.

L’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 stabilisce che solo i corsi di formazione generale e specifica rischio basso per lavoratori, i corsi per preposti, i corsi per dirigenti e tutti i corsi di aggiornamento, possono essere erogati in modalità e-learning.

Mancata formazione: cosa succede?

Ai sensi del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’obbligo di formazione previsto dall’articolo 18 del TUSL è sanzionato penalmente con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda.

Analogamente è sanzionata penalmente la mancata formazione di dirigenti e preposti e degli addetti antincendio e primo soccorso.

