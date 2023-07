Cosenza, Catanzaro e Crotone 43 indagati arrestati per omicidio, truffa ed estorsione. I dettagli

Cosenza, Catanzaro e Crotone 43 indagati arrestati per omicidio, truffa ed estorsione: Operazione di Polizia contro la criminalità organizzata

In Calabria, sono stati effettuati arresti per omicidio, truffa ed estorsione, coinvolgendo complessivamente 43 indagati nelle città di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Nelle prime ore di oggi, il ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Questa operazione è stata condotta con il supporto operativo dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova, nonché dello Squadrone Eliportato Calabria.

I 43 indagati sono accusati di vari reati, tra cui associazione di tipo mafioso (22 indagati), associazione per delinquere (9 indagati), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate da finalità mafiose (3 indagati), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso e truffa aggravata. (Immagine archivio)

I dettagli dell'operazione saranno illustrati durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

In aggiornamento

ai domiciliari ex consigliere Calabria

E' Enzo Sculco, eletto con la Margherita. Indagata la figlia.

C'é anche l'ex consigliere regionale della Calabria Enzo Sculco, di 73 anni, eletto a suo tempo con la lista della Margherita ed ex segretario generale della Cisl regionale, tra le 43 persone arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'operazione contro la 'ndrangheta eseguita stamattina con il coordinamento della Dda di Catanzaro.

Nell'inchiesta è indagata anche la figlia di Sculco, di 44 anni, anche lei ex consigliere regionale della Calabria.



Dei 43 arrestati, 22 sono finiti in carcere e 12 ai domiciliari. Disposti, inoltre, 3 obblighi di dimora, 4 interdizioni dai pubblici uffici e 2 divieti di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le persone indagate sono, complessivamente, 123.