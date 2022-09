Covid-19: Olio Zungrone ‘Un Gesto Nobile’ dal sapore nobile, ‘Dov’è carità e amore, qui c’è Dio'

La Solidarietà dell'Azienda “Olio Zungrone” al tempo del Coronavirus

CATANZARO, 27 MAG - “Dov’è carità e amore, qui c’è Dio”, così recita un famoso passo biblico a cui si è ispirata l’azienda “Olio Zungrone” di Bianco Maria Carmela, sita in Cuturella di Cropani (CZ).



Massima espressione del concetto di solidarietà, che in questo grave periodo storico-sociale che stiamo vivendo, ha contraddistinto l’azienda, prodigatasi mediante una serie di importanti donazioni di bottiglie di olio extravergine di oliva, presso Comuni, caritas e associazioni in tutta Italia, per supportare le famiglie meno abbienti.



Da sottolineare, in particolare, la donazione effettuata presso l’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, laddove medici, infermieri e OSS dei reparti “Malattie Infettive” e “Rianimazione”, sono stati omaggiati del suddetto prodotto, per il coraggio e la dedizione con cui ogni giorno lottano contro la devastante pandemia causata dal COVID 19.



“Mi sono sentito in dovere - afferma Giuseppe Zungrone, figlio della titolare - di provare a strappare un sorriso a tutti coloro, che in qualunque modo, si scontrano quotidianamente con le ferite inferte da questo virus atroce”.



Zungrone ha espresso, inoltre, un profondo ringraziamento nei confronti del personale degli ospedali di tutto il mondo e di tutte le associazioni che ogni giorno si prodigano per dare un forte aiuto alle migliaia di persone sole e indifese, sovrastate dal peso di un’epidemia che ha spezzato le ali al mondo e che gesti come quelli compiuti dall’azienda “Olio Zungrone” e da tantissime altre aziende, vogliono restituirgli.





Di seguito alcune delle donazione dell'azienda Olio Zungrone

Botricello LP con TE ODV , Comune Cropani, Sellia Marina parrocchia parrocchia Santo Rosario, Catanzaro Caritas , Catanzaro Pugliese Ciaccio, Catanzaro parrocchia Maria Madre della Chiesa, Comune Sersale, Settimo Vittone residence le Magnolie RSA (TO)



