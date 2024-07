Choose your Joy - Scegli la tua gioia - A S. Maria, la II edizione del Grest dell’Oratorio Zarapoti

CATANZARO. - La piazza di S. Maria si è colorata in questi giorni di festa, musica e tanto divertimento. A guidare i 130 ragazzi nelle attività, nei giochi e nei laboratori ci hanno pensato gli animatori dell’Oratorio S. Maria Zarapoti che da oltre un anno sono impegnati in numerose iniziative sociali, educative e culturali. Ad arricchire la seconda edizione del Grest, la preziosa collaborazione delle educatrici che, assieme alle varie cooperative e associazioni di quartiere (Giroquadro, Arci, Devoti S. Maria Zarapoti, A Funtanedda, Circolo Zarapoti), hanno interagito con i piccoli della fascia 4-6 e 7-12 anni.

“L’organizzazione del Grest - come sottolinea don Salvatore Bilotta, promotore dell’iniziativa - sta crescendo di anno in anno, dando vita a centinaia di piccole e grandi collaborazioni, rivelando la vera anima del quartiere aperta alla novità e alla coesione”. Il gruppo degli animatori Junior - al loro primo esordio - ha intrattenuto bambini e ragazzi in significative e dense scene tratte dalla storia Just Jungle, incentrate sui valori dell’amicizia, dell’aiuto reciproco e della fedeltà che portano alla vera gioia.

Lodata l’iniziativa dal parroco Don Giovanni Godino che ha espresso il suo incoraggiamento a proseguire sulla via della comunione. Per il 31 luglio è prevista la serata conclusiva patrocinata dal Consiglio regionale della Calabria.