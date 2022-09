Covid-19 sindaco Diamante, "Chi non risiede o domicilia deve lasciare comune" #IoRestoaCasa

Covid-19: sindaco Diamante, restrizioni entrare in città. "Chi non risiede o domicilia abitualmente deve lasciare comune"

DIAMANTE (CS), 13 MAR - Il sindaco di Diamante Ernesto Magorno ha emesso un'ordinanza nella quale, come disposto dal DPCM dell'11 marzo, si evidenzia che tutte le persone che non hanno residenza, domicilio, dimora abituale o che non possono comprovare la loro presenza per motivi di lavoro, di salute o per situazioni di effettiva necessità, non possono entrare nel territorio comunale.



"Coloro che sono già presenti e non rispondono ai suddetti requisiti, fatta eccezione per chi è stato posto in quarantena dall' autorità sanitaria - è detto in un comunicato - dovranno lasciare la località turistica entro le 21 di questa sera". "Si tratta di una scelta forte - afferma il sindaco di Diamante - che fa chiarezza sulla norme comportamentali adottate e necessaria di fronte ai rischi del contagio da coronavirus che divengono ogni ora più seri e che richiedono interventi netti a tutela della salute dei miei concittadini".