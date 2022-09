Covid-19. Sospensione didattica istituto Mater Domini plesso campanella plesso Aldisio

Covid-19. Sospensione didattica in presenza all’istituto Mater Domini plesso campanella e in una classe del plesso Aldisio

CATANZARO 4 NOV - Il sindaco Sergio Abramo, a seguito della conferma di un caso di positività al covid, ha disposto la chiusura dell’Istituto Comprensivo Mater Domini, plesso Campanella, dal 5 al 7 novembre per consentire le operazioni di sanificazione ed igienizzazione. Contestualmente, è stata sospesa l’attività didattica in presenza con conseguente attivazione della didattica digitale integrata in tutte le classi dello stesso plesso dal 5 al 10 novembre compreso, al fine di garantire le operazioni di tracciamento da parte delle autorità sanitarie competenti.

Un’ulteriore ordinanza di sospensione della didattica in presenza riguarda una classe della scuola primaria Istituto comprensivo Pascoli-Aldisio, plesso Aldisio, dal 5 al 10 novembre, accertata la presenza di un altro caso di positività al covid-19.