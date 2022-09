Covid: Boccia, in Calabria riapriranno ospedali utilizzabili. 'Stato garantirà diritto salute ma anche vicino a magistratura'.

COSENZA, 23 NOV - "Per quanto riguarda gli ospedali chiusi in questa regione, per alcuni ci sarà una valutazione oggettiva, e tutti quelli che potranno essere utilizzati lo saranno. Perché se c'è una cosa che la pandemia ha insegnato a tutti è che il diritto alla salute, così come quello all'istruzione, non dovrà mai più essere compresso da vincoli di bilancio. Nello stesso tempo il rispetto per i contribuenti e il bilancio dello Stato lo si attua non sperperando denaro pubblico. Quindi lo Stato ci sarà per garantire il diritto alla salute, ma sarà anche vicino alla magistratura che fa pulizia di coloro che si impossessano di risorse pubbliche".

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, rispondendo alle domande dei giornalisti a Cosenza dove ha visitato l'ospedale da campo dell'Esercito insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli, ed al presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì.