Covid: operatore positivo, chiuso asilo a Crotone "plesso Bernabò 'Don Milani'"

CROTONE, 02 NOV - Resterà chiuso dal 3 al 7 novembre compresi il plesso Bernabò dell'Istituto comprensivo 'Don Milani' che ospita la scuola dell'infanzia dopo che è stata accertata la positività di un operatore in servizio nella scuola. Lo ha disposto, con un'ordinanza, il sindaco di Crotone.



Nei giorni di chiusura saranno effettuate le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria di tutti i locali, mentre si attendono gli esiti dei tamponi ai contatti stretti, anche scolastici, dell'operatore.



All'istituto scolastico 'Maria Grazia Cutuli' la dirigente Anna Maria Maltese ha sospeso le lezioni nei tre plessi fino al 3 novembre per la sanificazione e, a partire dal 4 novembre e fino all'espletamento delle procedure e dei controlli da parte dell'Asp di Crotone, sono sospese le attività scolastiche in presenza solo per tre classi dell'istituto.