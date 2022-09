Covid. Palù, pronti a zone bianche ma tenere mascherine Senza mascherina solo in estate all'aperto

ROMA, 28 MAG - "Siamo pronti alla zona bianca, abbiamo dimostrato di essere molto efficaci nella vaccinazione.

Ma credo che dovremmo attrezzarci per il futuro, per questa emergenza, il riemergere di questo virus e soprattutto di altri virus".

Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, ospite di 'Buongiorno'. "Sarà un'estate senza mascherina all'aperto, ma al chiuso sarà bene tenerla. - ha aggiunto - Tutti i parametri della curva epidemica sono in discesa. In estate c'è maggiore attività all'aria aperta, c'è la radiazione ultravioletta.

Ma dobbiamo essere attenti a seguire norme di vita in comune per evitare il contagio. Siamo sula buona strada - ha ribadito - e poi i vaccini ci stanno aiutando tantissimo e non dimentichiamo che stanno arrivando anche dei farmaci che ci permetteranno di intervenire insieme agli anticorpi monoclonali nelle primissime fasi dell'infezione". "Ricordiamoci - ha sottolineato - che l'emergere di virus pandemici che vengono dal mondo animale probabilmente sarà quello che noi affronteremo nei prossimi anni. Dovremo attrezzarci per diagnosticare in maniera più uniforme, avere dei criteri e una programmazione per quanto riguarda l'approccio e la diagnosi, il contenimento e le cure. Insistere nella medicina territoriale e i presidi territoriali, e soprattutto pensare ai trasporti e agli ambienti chiusi, perché questo è un virus respiratorio, e a modificare i sistemi di condizionamento con l'immissione e l'espulsione d'aria all'esterno, controllo dei filtri.

Abituiamoci ad un mondo di pandemie, i virus vivono ovunque, soprattutto - ha ammonito - in quelle nicchie ecologiche che noi stiamo violando per motivi industriali, per polluzione e per deforestazione. Oltre al fatto che siamo 8 miliardi e non esiste più un sito, compreso l'Antartide, non abitato dalla specie umana".