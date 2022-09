Covid: sindaco Botricello Michelangelo Ciurleo, sono positivo, lavoro da casa. E' stato medico volontario impegnato al nord nella prima ondata

BOTRICELLO (CZ), 30 OTT - Il sindaco di Botricello Michelangelo Ciurleo è positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino del comune della fascia ionica catanzarese, che è un medico cardiologo in pensione, in un video pubblicato sulla sua pagina facebook. "Sto bene - ha detto Ciurleo - e non ho alcun problema particolare. Dopo essere risultato positivo sarò purtroppo costretto a stare in quarantena. Continueremo a guidare il comune anche da casa con l'aiuto e la collaborazione di tutta la squadra.



Questo è un virus insidiosissimo e non riesco a capire dove lo abbia preso anche se ricevo molta gente e svolgo delle visite pur avendo sempre indossato la mascherina e usato l'igiene delle mani. E per questo esorto tutti a fare molta attenzione, ad evitare qualsiasi assembramento, a rispettare il distanziamento sociale e a usare la mascherina. Riusciremo a vincere questa battaglia". Michelangelo Ciurleo, nella prima ondata del contagio, è stato tra i medici che hanno volontariamente risposto al bando della Protezione civile per contrastare il virus operando per il periodo previsto nell'ospedale di Mirandola in Emilia Romagna.