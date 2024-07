Crollo di un gigante: ergastolo per l'Ex Presidente della Federcalcio Cinese*

Chen Xuyuan condannato per corruzione: un segnale forte nella lotta al malaffare nel calcio nazionale

In una mossa senza precedenti che ha scosso le fondamenta del calcio cinese, Chen Xuyuan, ex presidente della Federcalcio cinese, è stato condannato all'ergastolo. La sentenza, emessa da un tribunale della provincia di Hubei, segna un punto di svolta nella lotta alla corruzione nel calcio nazionale, un settore da tempo sotto l'occhio critico delle autorità di Pechino.

Chen, figura di spicco nel mondo del calcio cinese, è stato trovato colpevole di aver accettato tangenti per un totale di 81,03 milioni di yuan (circa 11 milioni di dollari) tra il 2010 e il 2023. Utilizzando la sua posizione di potere all'interno della Federazione e in altri enti correlati, Chen ha orchestrato una rete di corruzione che ha gravemente intaccato l'integrità dello sport nel paese.

Il Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito Comunista Cinese, ha riferito che il verdetto è parte di una campagna più ampia mirata a purificare il calcio cinese da pratiche illecite e ripristinare la fiducia dei tifosi e degli investitori. La condanna di Chen non è solo un segnale della determinazione delle autorità nel perseguire i colpevoli di corruzione, ma anche un monito per chiunque occupi una posizione di rilievo nello sport nazionale.

La caduta di Chen Xuyuan è stata accolta con sentimenti contrastanti. Da un lato, c'è chi vede nella sua condanna un passo necessario verso la riforma e la trasparenza nel calcio cinese. Dall'altro, la severità della pena ha sollevato interrogativi sulla possibilità di riforme future e sul destino di altri dirigenti sportivi coinvolti in attività illecite.

La sentenza arriva in un momento cruciale per il calcio cinese, che cerca di rafforzare la sua presenza sul palcoscenico internazionale e di migliorare le proprie infrastrutture e competenze tecniche. La lotta alla corruzione è vista come un elemento chiave per attirare investimenti e talenti, fondamentali per il raggiungimento di questi obiettivi.

Mentre Chen Xuyuan inizia a scontare la sua pena, gli occhi del mondo sono puntati sulle prossime mosse delle autorità cinesi. La speranza è che questo caso segni l'inizio di una nuova era per il calcio cinese, un'era di gioco pulito, trasparenza e successo sia dentro che fuori dal campo.