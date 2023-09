Cutro. Tragedia stradale sulla SS106 loc. Trafinello: un morto e tre feriti scontro tra due vetture. Intervento dei Vvf

Cutro. Tragedia stradale sulla SS106 loc. Trafinello: un morto e tre feriti scontro tra due vetture. Squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta poco prima della mezzanotte sulla SS106 Cutro.

Una tragica tragedia stradale si è verificata lungo la SS106, precisamente in località Trafinello, causando la perdita di una vita e lasciando altre tre persone ferite a seguito di uno scontro tra due veicoli.

Gli operatori della squadra dei vigili del fuoco del comando centrale di Crotone sono prontamente intervenuti poco prima della mezzanotte presso la SS106 in prossimità del Bivio Cutro, dove si è verificato l'incidente stradale.

I due veicoli coinvolti sono stati identificati come una Lancia Musa ed una Nissan Qashqai. La tragica dinamica dello scontro ha causato tre persone ferite e una vittima, un uomo che ha perso la vita. Le due vetture, una Lancia Musa e una Nissan, si sono scontrate frontalmente in località Trafinello, nelle vicinanze del bivio per Cutro. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.

La vittima è stata identificata come il conducente della Lancia Musa, il quale viaggiava insieme alla moglie e alla loro figlia minore. Entrambe le donne sono rimaste ferite nell'incidente, così come la giovane donna che guidava la Nissan.

Immediatamente dopo l'incidente, gli operatori dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone sono intervenuti per estrarre le tre persone ferite dall'abitacolo dei veicoli coinvolti. Le vittime sono state affidate al personale sanitario del servizio Suem 118, che ha provveduto al loro trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

L'intervento dei vigili del fuoco non ha riguardato solo il soccorso delle vittime, ma anche la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area dell'incidente. Inizialmente, la porzione di strada della statale 106 coinvolta è stata chiusa al traffico e successivamente resa transitabile su una sola corsia, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in tutta sicurezza. La Polizia stradale ha avviato ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.





In aggiornamento