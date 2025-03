Crusaders Cagliari più forti dei Gorillas

Ora che il gioiellino architettonico di via Cesare Cabras ha svelato completamente il suo look grazie anche ai contributi cinefotografici di chi collabora con gli operatori dell’informazione, vi è stato un fiorire di esclamazioni di stupore o applausi a scena aperta per quello che è diventato a pieno titolo un campo di football americano come mai visto in questi lidi. E simili scene le riservano i giocatori mentre calpestano un manto sintetico che sa come attrarre le loro agguerrite scarpette. Un terreno di gioco di queste proporzioni aiuta soprattutto le franchigie ad esprimersi nel migliore dei modi come è accaduto nelle prime due uscite stagionali dei Crusaders che hanno imposto la legge dei padroni di casa contro avversarie che nei futuri return-match daranno parecchio filo da torcere. Intanto la foresteria dell’impianto di Terramaini sta accogliendo facce gaudenti e piene di speranze per il futuro prossimo della squadra che sta mostrando carte in regola per l’accesso alla seconda fase. Contro i Gorillas la partenza e la gestione complessiva del match è stata più solida rispetto a quella ostentata contro i Rams, ma dal coaching staff fanno sapere che la preparazione non ha ancora prodotto completamente i suoi effetti in vista soprattutto del terzo e ultimo impegno casalingo della regular season che vedrà di scena i Blitz Cirie’ che hanno collezionato tre successi su altrettante gare.

Il presidente crociato Emanuele Garzia ha assistito estasiato a questa nuova convincente prestazione dei suoi compagni di squadra: “Ho visto i ragazzi tornare negli spogliatoi particolarmente galvanizzati, ritengono che il lavoro svolto finora sia quello giusto perché sta dando i suoi frutti ripagando delle fatiche accumulate sin dall’autunno scorso. Siamo consci che per battere i piemontesi occorrerà imprimere una poderosa e sacrificante preparazione, ma ritengo che i ragazzi abbiano sete di sapere e voglia di affinare tecnica e tonicità fisica”.

9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2025 FIDAF

WEEK 4

CAGLIARI (CA) – Campo sportivo Terramaini – via Cesare Cabras - 22/03/2025 - Ore 19:30

CRUSADERS CAGLIARI 38

GORILLAS VARESE 06

Td Francesco Loche run (Cru); Td Lorenzo Pastorino run + 2 pt addizionali di Federico Dessì run (Cru); Td Luca Matera pass Fabio Ferrari (Gor); Td Federico Dessì qb snake + 2 pt addizionali di Roberto Agnesa pass Dessì.

Td Lorenzo Pastorino run + 2 pt addizionali Filippo Dedoni pass Dessì (Cru); Td Federico Dessì run + 2 pt addizionali di Roberto Agnesa pass Dessì.

FUNZIONA TUTTO, PERFINO GLI SPECIAL TEAM

Non solo una indiscutibile superiorità, ma anche il piacere di vedere crescere i reparti nei piccoli dettagli. Il qb Federico Dessì è sempre più consapevole delle sue potenzialità e si diverte a macchiare il referto con le sue impronte digitali. Si invola da solo verso la meta, riesce a insinuarsi prepotentemente su nugoli di arti inferiori, distribuisce ovali d’oro, si fa capire dai suoi scudieri quando deve interpretare al meglio i dettami arrivati da head coach e offensive coordinator. Ma ci sono anche altri comprimari che amano sfruttare gli spazi offerti dalle possenti linee per sprintare indisturbati e seminare sempre e comunque scompiglio. Lorenzo Pastorino va ancora a segno due volte sfruttando delle gambe che sembrano bioniche, ma non scherza neppure Francesco Loche che stordisce con improvvise accelerazioni i gorilloni che ancora non avevano preso piena confidenza con il campo. Divertono i guizzi improvvisi di Roberto Agnesa che gli sono utili per ricevere col giusto tempismo le palle da adagiare comodamente oltre la end zone. Ma attenzione, i varesini non sono stati a guardare queste mirabilie offensive. Nel loro esprimersi c’è molta qualità inespressa che non tarderà ad arrivare. E qui tanti “clap clap” vanno al reparto difensivo locale che è riuscito a tarpare le ali ad un attacco dinamico guidato dal qb Fabio Ferrari che poteva contare costantemente sulla spregiudicatezza tattica del running back Simone Zanzi e del ricevitore-medico Giorgio Giorgetti. Insomma anche gli ospiti, arrivati nel capoluogo isolano con appena 19 unità, hanno spesso tenuto il piglio del gioco ma in un’unica circostanza scavalcano i neri cavalli di frisia con un lungo lancio destinato alla decisa presa di Luca Matera.

Onore e gloria anche agli Special Team tornati prepotentemente in voga dopo l’eclissi parziale dell’esordio stagionale. E due kick off return spiegano il nuovo trend. Prima è Pastorino che si invola fino a metà campo dopo aver studiato in un baleno la posizione dei bloccatori; poi si cimenta anche Agnesa che sgroppa con eleganza. Migliorati decisamente anche i calci di allontanamento che sono stati meditati con più raziocinio.

E nel giorno del compleanno numero 43 Gianfranco Farris si regala un intercetto di quelli suoi, lungo ben 35 iarde, facendo ritornare la sua tifoseria indietro di qualche lustro. Da un anziano ad un rookie il passo è breve: è stata la prima volta per Giambattista Murgia ma voci insistenti di corridoio garantiscono che stessa sorte sarà riservata al più presto agli altri rookie.

Purtroppo ci sono anche note negative come l’infortunio muscolare occorso a Loche che ha costretto Pastorino a fare gli straordinari.

TIM TOBIN NON SMETTE DI ELOGIARE IL GRUPPO

Come sempre l’head coach originario della Florida, Tim Tobin, elogia i suoi collaboratori, ma stavolta pretende che i fari siano principalmente puntati su: il defensive coordinator Nanni Polese, il responsabile dell’attacco Aldo Palmas e il coach addetto agli Special Team Matia Pisu. “Hanno fatto un ottimo lavoro – dice – sia durante la settimana, sia nel corso dell’incontro. Salta agli occhi come la linea offensiva sia migliorata e i runningback palesino la voglia di incrementare il loro contributo in campo”. Questa volta fornisce un elenco di nomi che meritano la sua stima, ad iniziare da Pastorino: “Sono soddisfatto della sua prestazione – continua Tobin - sia come fullback, sia come tailback. Anche Davide Anedda ha fatto molto bene in entrambi i ruoli, come del resto Edoardo Stara espressosi convintamente come TE e FB. Quanto al nostro qb Dessì è stato bravo a tenere sempre desti i suoi compagni di reparto. Ovviamente sono rimasto colpito positivamente dagli Special Team e dal reparto difensivo. Per esempio Giuseppe D’Angelo, da OLB si è reso protagonista di spettacolari placcaggi. Sono molto contento che si sia registrata una evoluzione netta in pochi giorni. Se penso alle preoccupazioni che avevamo a dicembre con la perdita di Michele Meloni, ora devo dire che ora si ascolta tutt’altra musica. Ma dobbiamo restare attenti e continuare a tenere in forma il fisico frequentando assiduamente gli allenamenti. Solo facendo così miglioreremo”.

ALDO PALMAS CONVINTO CHE I GORILLAS CRESCERANNO PARECCHIO

Prende la parola anche l’offensive coordinator Aldo Palmas: “Buona la seconda, mai messa in dubbio. Dei Gorillas mi è piaciuto tantissimo l’attacco, però la nostra difesa è stata spettacolare, ha concesso pochissimo. Su tutti mi è piaciuto Giuseppe D’Angelo che ha fatto una prestazione mostruosa; anche Federico Spiga, l’altro outside linebaker è stato agguerritissimo”. La linea d’attacco si è superata anche rispetto alla scorsa gara con i Rams, avevamo un solo cambio per defezioni legate a questioni lavorative di alcuni atleti. E non è stato semplice in una partita fisicamente molto impegnativa, ma nonostante ciò hanno dominato la liea di scrimmage”. Palmas è rimasto sorpreso anche dalla tenuta fisica degli atleti lombardi: “Il nostro tentativo di stancarli a piccoli passi non è andato perfettamente in porto, perché hanno retto tantissimo; in realtà pensavo che crollassero prima”. Infine un elogio dipinto di “Nero”: il nostro qb si è ripetuto come nell’esordio con i Rams, con una ottima interpretazione delle coordinate fornitegli. Le piccole sbavature non contano perché è al suo primo anno e io sono soddisfatto così; ha lanciato bene, ha corso anche meglio”. Infine un pensiero ai neofiti: “quasi tutti i rookie stanno raggiungendo un livello che permetterà loro di entrare in campo”.

LORENZO PASTORINO: “E’ TUTTA UNA QUESTIONE DI TESTA

Un innamoramento a prima vista quello di Lorenzo Pastorino per il Football. Tutto è cominciato un anno fa quando a Cagliari arrivano i Rams e i Cru imbastiscono una prestazione sontuosa che finisce in gloria. Tutte quelle emozioni sprigionate nella gara che segna il superamento di un’asticella importante, vengono assimilate dal classe 2003 che assisteva in estasi da oltre le recinzionI di Monte Claro.

Lorenzo, parlaci di te sotto l’aspetto prettamente atletico

Non so se si sia notato ma a quanto pare sono abbastanza veloce. Provo un po’ di imbarazzo nel raccontare le mie qualità, prevale la timidezza. Però le gambe mi fanno fare delle belle e lunghe falcate. Un altro aspetto che non riguarda soltanto me, e ritengo sia molto importante, è la visione di gioco. Si deve essere prontamente coscienti sul da farsi in quel particolare momento dell’azione, senza timori e tantomeno titubanze. E credo che anche in questo caso riesco a divincolarmi tenendo in apprensione i miei marcatori.

Le tue belle performances sono indice di un ottimo stato di forma. Come si fa a raggiungerlo?

Penso che per prima cosa ci voglia molta testa, senza non vai da nessuna parte. A parer mio è fondamentale e sin da quando ero piccolino sono stato sensibilizzato in tal senso. Poi ovviamente è necessaria tanta, tanta costanza e allenamento.

Un giudizio sul nuovo terreno di gioco?

È davvero emozionante stare lì dentro, giocare nel nostro nuovo campo è fantastico. Alla fine della partita, dopo la doccia, mi sono avvicinato alle recinzioni del campo e mi sono detto “c***o, io ho giocato qui”.

Qual è stato il tuo touchdown preferito tra quelli segnati in questa stagione?

Senza dubbio l’ultimo che ho realizzato con i Rams e poi l’ultimo segnato contro i Gorillas. Entrambi belli ed emozionanti.

Nel prossimo turno affrontate i Blitz, hai idea di che squadra sia rispetto allo scorso anno?

Sarò sincero, non so dare una risposta. Ma una cosa posso dirla: darò il 1000 per 1000, darò tutto me stesso per ogni partita che andremo a fare. Per i miei compagni e per tutto il nostro staff dagli allenatori ai dirigenti.

Quanto è importante il coaching staff rapportato al tuo bel momento agonistico?

È importantissimo. Quest’anno tutti i componenti si sono fatti il mazzo per modificare e insegnarci tante novità sul nostro modo di giocare. Ringrazio con il cuore i nostri carissimi allenatori che hanno dato il massimo per me e tutti i miei compagni.

A proposito di ringraziamenti..

Ringrazio in primis la mia famiglia, che mi ha sempre permesso di praticare sport una delle cose più belle del mondo. Mi ha sempre seguito in ogni disciplina che ho praticato. Era sempre affianco a me a supportarmi. Ringrazio Skye Teall e Riccardo Tocco perché grazie a loro ho avuto la possibilità di conoscere questo fantastico sport. Un grandissimo ringraziamento a tutto lo staff partendo dagli allenatori e finendo con i dirigenti e il President. E ovviamente un enorme grazie a tutti i miei compagni che stanno combattendo con me.

E non finisce qui, vero?

Infatti. Volevo rivolgere un ringraziamento speciale ad uno dei miei compagni che quest’anno ha fatto dei salti mortali (ragazzi non vi offendete, ovviamente siete tutti delle bestie, continuate cosi ahahaha) per farci giocare al meglio questo campionato. Parlo di Federico Dessì, il nostro carissimo “Nero” neo quarterback. Lo ringrazio davvero tanto perché mi ha supportato un sacco quest’anno, mi ha dato una grinta assurda facendomi capire di quanto avesse bisogno di me e di tutti i suoi compagni; grazie tante Nero.

Altri calorosi annunci?

Grazie a tutti, ai miei compagni, a tutto lo staff, ai nostri sfegatati tifosi che ci seguono pure a porte chiuse. Venite a giocare con noi perché è davvero una grande emozione, grazie ancora.

Ti sta piacendo qualcos’altro oltre al Football?

Più che passione lo chiamerò piccolo sogno, che è quello di fare fashion design.

FEDERICO SPIGA: “DIAMO IL MASSIMO PER RAGGIUNGERE TRAGUARDI IMPORTANTI E DEDICHIAMO LA VITTORIA AD ANTONIO NICOLLI”

È la prova vivente che fare proselitismo nelle scuole serve a rimpolpare gli organici. Federico Spiga si è ritrovato a vivisezionare una palla ovale quando una delegazione dei Cru è andata nel suo istituto a spiegare le regole del gioco. Appena ha sentito snocciolare un po’ di regole ha sentito un forte fremito al cuore: di li a poco avrebbe intrecciato una intensa relazione con il Football Americano.

Federico, cosa accadde subito dopo?

Con un mio amico decidiamo di andare all’open day e da lì inizia il mio percorso da difensore.

Quali sono i diritti e i doveri di un bravo linebaker?

È un ruolo molto difficile. Il nostro scopo non è solo contrastare le corse ma anche fermare ogni lancio. Quindi tra i doveri di un linebacker vi è quello di frenare ad ogni costo ogni tentativo dell’attaccante di prendere yards che sia tramite una corsa o un lancio. Aggiungerei il dovere di rispettare i propri assegnamenti e giocare di squadra con tutti gli altri difensori. Ultimo, ma non meno importante, il dovere di dare sempre il massimo in ogni azione.

In queste due prime gare quali sono stati i pregi e i difetti della difesa?

La difesa ha dominato, siamo riusciti a fermare gran parte delle corse. Grazie al gioco di squadra abbiamo fatto diversi intercetti e dei bellissimi placcaggi. Dobbiamo lavorare di più nella copertura dei lanci, penso che questo sia il punto carente della nostra difesa, ed è proprio per questo che ci impegneremo nei prossimi allenamenti per migliorarla.

Nella gara contro i Gorillas dove ti sei piaciuto?

Quando ho fermato le loro corse dal mio lato facendogli guadagnare pochissime iarde. Abbiamo migliorato di gran lunga anche il kick off, e credo di aver giocato bene anche lì. Soprattutto grazie all’attacco dei Cru siamo riusciti a riposarci e ad entrare in campo al massimo delle nostre forze.

Nel complesso come ti è sembrata la squadra?

Sono contentissimo, il nostro attacco ha fatto enormi passi da gigante. Grazie anche all’aiuto della difesa, stiamo migliorando ogni allenamento. Tutti noi stiamo dando il massimo per vincere il campionato, continueremo ad allenarci e a diventare sempre più impenetrabili.

Ora il campo di Terramaini è una realtà! Ti sei trovato bene?

⁠La prima volta che l’ho visto stavo sognando ad occhi aperti. Ne è seguita un’esplosione di emozioni tutte nello stesso momento. Sono grato al President e a tutta la dirigenza per tutto il lavoro che hanno fatto per regalare una casa ai Crusaders. Il campo è bellissimo in tutti gli aspetti, personalmente mi sto trovando benissimo.

Il gruppo è affiatato, vi state vedendo anche fuori dal campo?

Si, siamo tutti molto legati. Organizziamo uscite fuori dal campo per stare sempre assieme, sono veramente contento del gruppo che si è creato e anche di come la squadra mi ha accolto quando sono tornato dall’America.

Quando ho giocato in America sono riuscito da amare questo sport ancora di più, e tornare qua e continuare a giocare questo sport è stato e sarà bellissimo.

Dediche particolari?

Visto che la difesa ha vinto la partita, dedica la vittoria all’assistant coach Antonio Nicolli.

CALENDARIO 9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2025 GIRONE C

01 marzo 2025 Gorillas Varese - Blitz Cirie’ 23 - 30 16 marzo 2025 Crusaders Cagliari – Rams Milano 28 - 27 16 marzo 2025 Blitz Cirie’ – Gorillas Varese 28 - 14 22 marzo 2025 Crusaders Cagliari – Gorillas Varese 38 - 06 23 marzo 2025 Rebels Lugano – Blitz Cirie’ 00 - 21 05 aprile 2025 Crusaders Cagliari – Blitz Cirié h. 15:30 06 aprile 2025 Rebels Lugano – Rams Milano h. 14:00 13 aprile 2025 Rams Milano – Crusaders Cagliari h. 13:00 13 aprile 2025 Blitz Cirie’ – Rebels Lugano h. 15:00 04 maggio 2025 Rams Milano – Gorillas Varese h. 14:00 04 maggio 2025 Rebels Lugano – Crusaders Cagliari h. 14:00 17 maggio 2025 Gorillas Varese – Rebels Lugano h. 13:00 18 maggio 2025 Blitz Cirié – Rams Milano h. 15.00 24 maggio 2025 Rams Milano – Rebels Lugano h. 17:00 25 maggio 2025 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari h. 14:30

CLASSIFICA: BLITZ 3-0; CRUSADERS 2-0 RAMS 0-1; REBELS 0-1; GORILLAS 0-3

Nella foto: Il qb Dessì vede Agnesa in posizione vantaggiosa (Foto Battista Battino)