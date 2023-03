Crusaders Cagliari: primo test di campionato CIF9 a Desio

CAGLIARI, 10 MARZO 2023 -Un viavai di persone perpetuatosi da oltre trent’anni e che difficilmente si dimentica. Ai blocchi di partenza circa quaranta prospetti, neofiti, giovani e diversamente attempati ascoltano con vivacità i consigli dell’head coach americano Tim Tobin e del suo diligente coaching staff. Sono le essenziali linee guide prima che il plotone nero rosso argento le esegua nel migliore dei modi.

La crociata 2023 targata FIDAF e riservata al campionato nazionale a 9 giocatori ha inizio sul campo degli Hammers Monza Brianza. Una gara che non può generare pronostici anche se i padroni di casa all’esordio hanno potuto testare con mano quanto siano forti i favoriti di un girone C completamente lombardo, a parte la franchigia cagliaritana. Si, perché i Bengals Brescia non si sono lasciati andare a pretattiche suonandole di santa ragione ai malcapitati corregionali. Il video della gara è stato assimilato anche dai valenti atleti di marca isolana: a prescindere dalle realtà effettive che esprimerà il campo, hanno una voglia irrefrenabile di giocare e di vincere.

Lo conferma il presidente Emanuele Garzia, il primo che durante gli allenamenti li sostiene e incita affinché le loro aspettative siano esclusivamente ottimistiche.

“Ci ritroviamo sempre più numerosi in campo, con tanto entusiasmo – dice – e questo è un bene perché si lavora molto meglio, sia nel perfezionamento degli schemi, sia con gli special team; queste ultime settimane di lavoro sono state indubbiamente proficue”.

Poi si addentra sul girone che lo coinvolge direttamente: “Sarà molto impegnativo, con i Bengals favoriti è complicato aprirsi un varco ma noi giocheremo sempre per avere la meglio con chiunque”. La conferma di Tim Tobin fa intendere il rapporto speciale venutosi a creare tra lui e i suoi giocatori: “Tim ci sa fare – conclude Garzia - riesce a spiegare agli atleti quanto sia importante la costante frequentazione degli allenamenti. Ha a che fare con un collettivo molto giovane ed è uno sprone, stiamo costruendo la squadra del futuro”.

Sviluppare un dinamico settore giovanile rimane in effetti il grande pallino di Garzia. Nei mesi invernali ha coordinato egregiamente un gruppo affiatato che sta lavorando in tre scuole: a Quartu S. Elena, Su Planu (Selargius) e Decimomannu. Da questa assidua frequentazione è maturata l’inedita adesione al campionato nazionale di flag football under 13 che si svolgerà a concentramenti; Cagliari ospiterà quello del 6 maggio 2023.

Continua ad essere importante il sostegno dello sponsor Dental Più, Cliniche odontoiatriche Sanluri, Sassari e Nuoro. Col solito vivo interesse legato anche ad un profilo salutistico da salvaguardare, seguirà con attenzione le vicende della squadra.

CAMPIONATO ITALIANO FOOTBALL A 9 2023 FIDAF

WEEK 3

DESIO (MB) – Centro Sportivo Comunale – Largo Atleti Azzurri d’Italia - 12/03/2023 - Ore 14:30

HAMMERS MONZA BRIANZA

CRUSADERS CAGLIARI

LA VIGILIA, SINONIMO DI EFFERVESCENZA

Reduci da un catastrofico 61 – 00, i martelli brianzoli meditano sul loro ruolo in questo complicatissimo girone. Alla luce anche del risultato scaturito dalla sfida tra Rams e Gorillas con i milanesi che hanno prevalso 25-10, resta solo da “visionare” il collettivo sardo.

“Abbiamo dato un’occhiata ai filmati degli Hammers – dice l’head coach Tim Tobin - ma ci siamo preparati quotidianamente per affrontare qualsiasi evenienza, al di là del gioco espresso dai nostri avversari che comunque rimangono ottimi atleti. Noi siamo molto giovani e impariamo ogni giorno. I nuovi innesti sono eccellenti e fanno parte del gruppo più laborioso con cui abbia mai avuto a che fare da quando sono in Italia. Con loro si può costruire una squadra forte perché ad ogni allenamento sono sempre pronti e desiderosi di imparare. Da allenatore per me questo è un buon segno. Siamo umili e sappiamo che miglioreremo ogni settimana. Ma già da ora posso affermare che rispetto all'anno scorso si riscontrano miglioramenti. I miei collaboratori in difesa e attacco, Nanni Polese e Aldo Palmas fanno lavorare la squadra ogni settimana in offseason. Inoltre, nei fine settimana reclutano nuovi giocatori”.

E visto che è stato citato, interviene proprio l’offensive coordinator Aldo Palmas: “Gli ultimi allenamenti sono stati proficui, siamo ormai nelle fasi di rifinitura, anche se finché non giochiamo la prima partita non possiamo capire il nostro reale livello. Tanti nuovi atleti caricano la squadra di entusiasmo e danno a noi allenatori la possibilità di lavorare meglio e con più opzioni, ma il rovescio della medaglia è il fatto di scoprire solo in partita come si comporteranno contro gli avversari… Siamo fiduciosi e carichi di aspettative”.

Tra i giocatori meno giovani si regala un’altra stagione di impegni e sacrifici lo straordinario attaccante Matia Pisu, classe 1976: “Sarà una partita molto importante per via dei tanti nuovi esordienti; vedremo come si riuscirà a dare continuità al lavoro iniziato lo scorso anno. Gli Hammers vengono da una pesante sconfitta e sicuramente vorranno riscattarsi. Mi aspetto una bella partita da parte di tutti perché si respira un buon entusiasmo che dovrebbe aiutare a superare le normali incertezze che ci sono alla prima partita”.

Infine interviene pure il vice presidente Sergio Andrea Meloni, ex brillante qb, che fa parte del coaching staff: “Mi sento molto carico e motivato per l’inizio di questa nuova crociata, soprattutto perché tanti giovani CRU faranno il loro esordio, talmente tanti che siamo stati costretti ad aggiungere maglie da gioco allo stock dell’anno scorso. Sono molto talentuosi e motivati e grazie al grandissimo lavoro che sta svolgendo tutto il coaching staff sono migliorati tantissimo. Quella degli Hammers si è dimostrata una squadra molto ostica e preparata, con buonissime individualità, però sono abbastanza ottimista e speranzoso nei nostri giovani che, con il grandissimo aiuto dei veterani e del coaching staff, riusciranno a darci grandi soddisfazioni”.

I CRUSADERS 2023

LINEE DIFESA

Giuseppe Carta (numero maglia 1, defensive back), Giacomo Usai (34, defensive back), Vincenzo Casertano (20, defensive back), Nathan Gaetan Herve Gardinier (32, defensive back), Stefano Murgia (8, linebacker), Alberto Borsetti (33, linebacker), Gian Marco Aresu (40, linebacker), Gabriele Paulis (47, linebacker), Federico Spiga (54, linebacker), William Badas (11, defensive back), Elia Rivoldini (25,defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Michele Meloni (19, safety), Giuseppe D’angelo (45, linebacker), Nicola Atzori (55, linebacker), Andrea Carpino (78, linebacker) Giacomo Usai (34, defensive back), Luca Pacinotti (70, defensive lineman), Francesco Giuliano (90, defensive lineman), Ivano Pili (77, defensive lineman), Luca Pasella (95, defensive lineman), Francesco Caruso (98, defensive lineman), Federico Dessì (99, defensive lineman).

LINEE ATTACCO

Lorenzo Spadaccino (3, wide receiver), Mattia Billardello (14, running back), Massimiliano Mandas (6, quarterback), Luigi Daga (7, quarterback), Riccardo Pili (22, running back), Davide Cappai (26, running back), Francesco Loche (23, running back), Nicola Garau (24, running back), Donato Murgo (94, runningback), Nicola Fadda (66, offensive lineman), Michele Pili (60, offensive lineman), Fabrizio Leoni (68, offensive lineman), Cristian Porcu (69, offensive lineman), Paolo Sitzia (75, offensive lineman) Mauro Gandini (79, offensive lineman), Matia Pisu (80, tight end), Siro Lauchlan Thomas Meloni (84, wide receiver), Roberto Agnesa (21, wide receiver), Edoardo Esposito (81,wide receiver), Mike Scano (83, wide receiver),

STAFF

Presidente: Emanuele Garzia

Team Manager: Giuseppe Marongiu

Head Coach: Tim Tobin

Offensive Coordinator: Aldo Palmas

Defensive Coordinator: Nicola Polese

Assistant Coach: Antonio Nicolli

Assistant Coach: Efisio Melis

Assistant Coach: Walter Serra

Assistant Coach: Sergio Andrea Meloni

Assistant Coach: Mauro Sesselego

CALENDARIO CIF9 FIDAF 2023 GIRONE C

25 febbraio 2023 Rams Milano – Gorillas Varese 25 - 10 25 febbraio 2023 Bengals Brescia – Hammers Monza Brianza 61 - 00 12 marzo 2023 Hammers Monza Brianza – Crusaders - Cagliari h. 14:30 11 marzo 2023 Bengals Brescia – Rams Milano h. 20:30 25 marzo 2023 Gorillas Varese – Bengals Brescia h. 20:30 26 marzo 2023 Crusaders Cagliari – Rams Milano h. 13:00 16 aprile 2023 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari h. 14:00 15 aprile 2023 Rams Milano – Hammers Monza Brianza h. 15:00 30 aprile 2023 Crusaders Cagliari – Bengals Brescia h. 12:00 29 aprile 2023 Hammers Monza Brianza – Gorillas Varese h. 21:00 13 maggio 2023 Gorillas Varese – Rams MIlano h. 20:30 14 maggio 2023 Crusaders Cagliari – Hammers Monza Brianza h. 12:30 21 maggio 2023 Rams Milano – Crusaders Cagliari h. 14:00 20 maggio 2023 Bengals Brescia – GorillasVarese h. 20:30 27 maggio 2023 Hammers Monza Brianza – Bengals h. 21:00

Nella foto la locandina di Battista Battino