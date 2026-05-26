Crusaders Cagliari, si vola verso la semifinale di Conference

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Il capoluogo da sogno, alla comparsa dei segni concreti di una primavera inoltrata, sguinzaglia le sue migliori arti seduttive per ammaliare autoctoni e forestieri. Ai crociati va il merito di averle respinte con grande professionalità, segno che da parte dell’estesa formazione crociata c’è la volontà di affrontare il nocciolo del campionato nazionale a nove giocatori grondando sudore e seguendo gli schemi come studenti provetti di una comunissima high school americana. Il lavoro quotidiano dell’head coach Joe Tricario si mescola alle laboriosità di uno staff che ha tanto da imparare ma che nel suo piccolo ha alle spalle un bagaglio esperienziale non da poco.



Ed ecco che anche l’ultima puntata del 9FL (stagione regolare), viene recitata senza lasciare nulla all’improvvisazione, forse aiutati da dei Gladiatori in formato ridotto e quindi castigati dall’eccessivo lavoro squagliatosi sotto un sole che si sta prendendo definitivamente la scena.



Mai così acclamato fu il terzo tempo conclusivo, dove le libagioni sono state prese d’assalto sia dai giocatori, sia dal rumoroso pubblico che a furia di sgolarsi in complimenti e approvazioni ha accusato borbottii di troppo agli stomaci. Il presidente Emanuele Garzia ha salutato calorosamente i presenti e ha condiviso con loro il buffet offerto per l'occasione, pensando che una scena del genere si potrebbe ripetere sino alla finale di conference. Il Crusaders American Football Field se lo meriterebbe, ma tutto dipenderà dal regime di totale dedizione degli argentorossoneri che ora hanno tempo tre settimane per attendere al varco la vincente del turno “wild card” tra Gorillas Varese e Redskins Verona.



Garzia apre il suo intervento tracciando il bilancio sportivo: "La soddisfazione è grandissima. Abbiamo chiuso la Regular Season sul 6-0, centrando l'obiettivo della semifinale di Conference nei play-off. Dopo aver atteso febbrilmente il ranking abbiamo avuto la conferma che ospiteremo la nostra prossima sfida e se andasse tutto per il meglio giocheremmo in casa anche la finale di Conference".



Oltre al risultato sul campo, a dare linfa alla società è la risposta entusiasta della città, capace di riempire gli spalti nonostante la concorrenza di altri grandi eventi sportivi. Il numero uno della squadra analizza così l'impatto con i tifosi: "Quello di domenica è stato un pomeriggio bellissimo, a parte il caldo. La presenza degli spettatori è stata fantastica, c'era tanta gente sulle tribune nonostante la concomitanza con l'America's Cup. Vedere gli appassionati divertirsi e avvicinarsi sempre di più al football americano ci riempie d'orgoglio".



La cronaca del match parla di un dominio assoluto, ma il punteggio finale ha assunto anche un significato simbolico e profondo per tutta la famiglia dei crociati. Il presidente elogia il gruppo e dedica un pensiero a una colonna della storia del club: "I ragazzi in campo sono stati impeccabili. Siamo partiti subito forte con Pastorino e abbiamo chiuso la pratica mantenendo alta la concentrazione fino alla fine. Non poteva esserci epilogo migliore: il 48-0 definitivo, come ho scritto anche su Facebook, richiama il numero di maglia del nostro indimenticato e mitico capitano, Michele De Virgiliis. Onore a lui, ma onore anche ai Gladiatori che hanno affrontato questa trasferta con lo spirito giusto".



La chiusura di una domenica di festa è tutta dedicata alla linea verde, con un traguardo importante da celebrare nello spogliatoio: "Infine, ci tengo a fare un augurio speciale a Federico Saba, un atleta arrivato da poco da noi: domenica ha compiuto 18 anni e non poteva tagliare questo traguardo in un modo migliore."



La netta vittoria conquistata oggi sul campo dai Crusaders Cagliari non ha lasciato indifferenti i partner commerciali che sostengono la squadra in questa stagione. A bordo campo, tra i rappresentanti di marchi come i supermercati CRAI del gruppo ABBI, DivaSalotti, l'Agenzia Funebre Leonori, Rivolt McWatt, Steva srl, Ristorante Sa Baracca, i commenti a fine partita esprimevano soprattutto una bella soddisfazione. Vedere i ragazzi giocare con quel ritmo e quella freschezza atletica ha lasciato tutti a bocca aperta, dando una certezza a chi ha investito nel progetto: questi giocatori sono dei cavalli di razza e la scelta fatta porterà decisamente bene alle loro aziende.





9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2026 FIDAF





WEEK 13





CAGLIARI – Crusaders American Football Field – Via Cesare Cabras - 24/05/2026 - Ore 14:00





CRUSADERS CAGLIARI 48

GLADIATORI ROMA 00





TD Lorenzo Pastorino run + trasformazione da 1 pt di William Badas (7-0); TD Francesco Loche run (Fumble recovery) + trasformazione da 1 pt di Badas (14-0); TD Federico Dessì pass Lorenzo Piva + trasformazione da 1 pt di Badas (21-0); TD Lorenzo Pastorino run + trasformazione da 1 pt di Badas (28-0); TD Dessì pass Piva + trasformazione da 1 pt di Badas (35-0). TD Riccardo Melis (Pick-Six) + trasformazione da 1 pt di Badas (42-0).





TD Pastorino run.





UTILE SESSIONE DI GIOCO PER PROVARE E COLLAUDARE





L’avvio dell'incontro al Crusaders American Football Field fa capire subito che aria tira. La D-Line avversaria si piazza bene e blocca la prima corsa di Lorenzo Pastorino per un guadagno nullo, ma è solo un attimo. L'attacco di coach Tricario si schiera a tre ricevitori e inizia ad alternare lanci e corse, dopo due minuti sblocca il risultato: Pastorino prende palla, taglia la difesa centralmente dalle cinque yard ed entra in touchdown, con William Badas che infila il calcio del 7-0.



Nemmeno il tempo di ripartire e la pressione dei sardi forza l'errore del ritornatore dei Gladiatori nel Kickoff; i padroni di casa recuperano il fumble e bastano due giochi per aprire un varco monumentale in cui si infila Francesco Loche per una corsa da 7 yard. Badas centra ancora i pali ed è 14-0.



Nel secondo quarto la partita diventa un monologo. Comincia la difesa con un intercetto di Roberto Agnesa, poi sale in cattedra l'asse aereo composto da Lorenzo Piva e Federico Dessì: lancio da 30 yard del quarterback, ricezione spettacolare a una mano di Dessì e palla in meta per il 21-0 firmato dal solito piede di Badas. Gli ospiti faticano a trovare contromisure e i campidanesi colpiscono ancora variando i giochi. Finta di corsa, lancio di Piva e poi Loche macina yard centrali; l'azione spiana la strada a Pastorino che, sfruttando il blocco del fullback, taglia all'esterno per 3 yard siglando il 27-0 e la doppietta personale, prima del calcio del 28-0 di Badas. Poco dopo lo schema si ripete identico: la difesa avversaria si schiaccia in avanti sul corto e Piva li punisce sul profondo con un altro passante da 30 yard per la bella ricezione e conseguente meta di Dessì, con Badas che fa 5 su 5 per il 35-0. C'è gloria anche per la difesa guidata dall'esperienza di elementi come Riccardo Melis: legge alla perfezione l'attacco ospite, piazza l'intercetto e riporta il pallone direttamente in touchdown. Badas non sbaglia e fa 6 su 6 per il 42-0. Appena prima dell'intervallo, arrivati a 25 yard dalla meta, una finta ingannevole manda Pastorino a sfondare centralmente per il 48-0, chiudendo una prestazione solida da oltre 120 yard totali. Sull'ultimo tentativo di trasformazione Roberto Agnesa rileva Badas al calcio, ma l'opposizione dei Gladiatori respinge il pallone. Al rientro dagli spogliatoi i ritmi calano vistosamente, complice il divario. L'ultimo quarto serve solo a far scorrere il cronometro, con le difese che controllano fino al fischio finale. I numeri finali dicono 7 touchdown totali: 4 su corsa (3 di Pastorino e 1 di Loche), 2 aerei (Piva-Dessì) e 1 della difesa (Melis), oltre a 6 trasformazioni su 7 nei calci addizionali. Si usufruisce del turno di riposo per saltare la prima fase della post-season. Il debutto ufficiale nei playoff sarà direttamente in semifinale Conference Nord, in casa a Cagliari, il 13 o 14 giugno 2026.





LE CONSIDERAZIONI DI JOE TRICARIO



Non è tipo da troppi giri di parole l’head coach crociato Joseph Antony Tricario: mentalità Usa, focus totale sul campo e zero scuse. In sardegna è partito forte, ma guai a parlare di traguardi raggiunti. In questa intervista, l’allenatore newyorkese analizza il momento dei suoi ragazzi senza filtri né giri di parole.



Quella con i Gladiatori è stata una gara semplice se rapportata con le precedenti cinque?

Non credo che nessuna partita sia facile. Non mancherei mai di rispetto a nessuno dei nostri avversari, perché c'è un enorme lavoro di preparazione dietro ad ogni stagione e ad ogni singola partita. Quindi no.



Quali sono state le condotte di gara che l’hanno colpita favorevolmente nel corso del pomeriggio?

Siamo riusciti a giocare una partita relativamente pulita (pochissime penalità) e abbiamo fatto un buon lavoro in tutte e tre le fasi di gioco.



La difesa ha giganteggiato, sempre pronta a non lasciarsi sorprendere. A lei che impressione ha fatto?

Continua a migliorare partita dopo partita. Corriamo verso la palla e blocchiamo l'avversario molto bene, eseguendo alla perfezione il piano di gioco.



Ha delle preferenze sulle squadre che potenzialmente potrebbero venire a Cagliari per giocare la semifinale?

No, stiamo aspettando di vedere chi sarà il prossimo avversario.



Tre settimane di stop potrebbe essere un lasso di tempo elevato per perdere il ritmo con la competizione? In questi casi come si fa a restare motivati?

Questa sulla pausa è un'ottima domanda. Dipenderà da me, dal nostro staff e dai leader della squadra rimanere concentrati e capire che ciò per cui abbiamo lavorato così duramente potrebbe esserci tolto senza la giusta mentalità. Quindi la motivazione è vincere la prossima partita... o andare a casa!



Come è stato il pubblico domenica, sentite il suo affetto?

Abbiamo avuto una grande affluenza di pubblico. I nostri tifosi hanno davvero sostenuto i ragazzi, che hanno risposto con grande impegno ed entusiasmo!



Il coaching staff le è sembrato soddisfatto a fine partita?

Sì, il nostro staff ha fatto un ottimo lavoro nel preparare i giocatori e siamo riusciti a godercela per il traguardo raggiunto!





CALENDARIO 9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2026 GIRONE C





15 marzo 2026 Legionari Roma – Gladiatori Roma 07 - 06 15 marzo 2026 Mavericks Roma- Crusaders Cagliari 00 - 55 28 marzo 2026 Gladiatori Roma – Mavericks Roma 50 - 00 29 marzo 2026 Crusaders Cagliari – Legionari Roma 41 - 06 19 aprile 2026 Gladiatori Roma – Crusaders Cagliari 20 - 41 19 aprile 2026 Legionari Roma – Mavericks Roma 13 - 40 02 maggio 2026 Crusaders Cagliari – Mavericks Roma 26 - 06 02 maggio 2026 Gladiatori Roma – Legionari Roma 34 - 07 16 maggio 2026 Mavericks Roma – Gladiatori Roma 26 – 13 17 maggio 2026 Legionari Roma – Crusaders Cagliari 00 - 42 23 maggio 2026 Mavericks Roma – Legionari Roma 46 - 00 24 maggio 2026 Crusaders Cagliari – Gladiatori Roma 48 - 00





CLASSIFICA: CRUSADERS 6-0; MAVERICKS 3-3; GLADIATORI 2-4; LEGIONARI 1-5;





E' possibile seguire i Crusaders su Facebook Instagram e nella pagina web www.crusaders-cagliari.it



Gesto atletico sopra le righe di Federico Dessì (Foto Battista Battino)