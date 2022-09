CTS. Matrimoni, ecco le regole dal 15 giugno. Leggi i dettagli

ROMA 22 MAG - Nessun limite agli invitati, covid manager uno ogni 50 persone, niente buffet se non monodose, tavoli a due metri, ovviamente green pass.

Il Cts ha dato il libera oggi al protocollo per i ricevimenti e tutte le altre funzioni civili e religiose, documento davvero molto atteso da milioni di italiani dopo un anno e mezzo praticamente di stop.

Ci sarà anche la possibilità di ballare, di pranzare o cenare al chiuso e altro ancora.

C’è però un tetto massimo (mille persone, dunque non certo impossibile da rispettare) ed è stato ribadito che per partecipare alle cerimonie sarà necessario avere una delle tre certificazioni verdi: avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Per quanto riguarda invece le feste che si svolgeranno nei locali al chiuso, gli esperti hanno sottolineato che il numero degli ospiti deve essere correlato alla capienza del locale, così come già avviene per i ristoranti. E valgono le stesse regole per la ristorazione: mascherina quando ci si alza dal tavolo e non più di quattro persone per tavolo a meno che non siano conviventi

LE REGOLE