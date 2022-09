Dà in escandescenze e minaccia agenti con coltello, arrestato. Bloccato nel parcheggio dell'aeroporto di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA, 22 SET - Si è sdraiato a terra impedendo ad un autobus di partire. Quando l'autista ha tentato di fare manovra per uscire dal parcheggio dell'aeroporto di Reggio Calabria, l'uomo ha rincorso il mezzo e ha minacciato il conducente. Per questo motivo la polizia ha arrestato un 22enne di nazionalità marocchina.



Il giovane era in chiaro stato di agitazione ed è stato riportato alla calma dagli agenti dell'ufficio di Polizia di frontiera che lo hanno convinto a spostarsi consentendo così al pullman di partire. Subito dopo, i poliziotti sono riusciti a bloccare il giovane.



Alla richiesta di mostrare loro i documenti, il ventiduenne ha aperto lo zaino che portava con sé ed ha estratto un coltello in metallo di grosse dimensioni, brandendolo contro gli agenti per impedire che si avvicinassero. Solo dopo un'attenta opera di mediazione i poliziotti sono riusciti a far desistere l'aggressore dalle sue intenzioni, recuperando il coltello. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. L'arresto è stato convalidato dal magistrato che ha disposto gli arresti domiciliari.