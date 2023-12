Da oggi online il video di "ATLANTIDE", il nuovo brano del rapper veneziano SICKY che unisce un sound reggaeton spensierato a un testo che racconta un vissuto difficile.

È disponibile in digitale “ATLANTIDE” (https://ada.lnk.to/atlantide distribuito da ADA Music Italy), il nuovo brano con cui il rapper veneziano SICKY è pronto a riemergere dai propri abissi interiori, unendo un sound dal ritmo reggaeton e spensierato a un testo che racconta con leggerezza i problemi d’ansia e di socializzazione affrontati dall’artista durante gran parte del suo difficile vissuto.

Il video del brano è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=dyvuYQPkR1Q

Il video di ”ATLANTIDE”, così come il testo del brano, vuole trasmettere un’idea di abbandono e la successiva rinascita. Con questo intento sono state scelte come location il paese abbandonato di Consonno (LC) per simboleggiare l’abisso e la cittadina di Como, con la sua bellezza e le sue luci, per mostrare la meraviglia del mondo una volta riemersi.

Anche il blu e il rosso dell’outfit (Quinta Avenida Atelier) di Sicky, dei fumogeni e dei fuochi d’artificio giocano sulla simbologia dei due colori: il blu indica il colore del mare e il freddo dell’abisso, mentre il rosso evoca la passione e il fuoco di chi insegue i propri sogni senza mollare.

L’artista ha deciso di raccontare le sue insicurezze derivanti da traumi vissuti da ragazzino a causa del difficile rapporto con il padre, con le istituzioni e dalle forme di bullismo subite dai coetanei. Tutte queste sensazioni sono racchiuse in un brano che alterna una strofa più melodica ad una con una base meno ritmata ma fortemente incisiva nel testo, intervallate da un ritornello più spensierato.

«“Atlantide” sono io, sei tu o chiunque altro si sia ritrovato in caduta libera verso l’ignoto – racconta Sicky – “Atlantide” è la forza di chi non si è arreso e ha continuato a lottare per i propri sogni, anche quando i sogni a volte, sembrano diventare incubi. “Atlantide” è la rivincita di chi ha sempre perso».

Inoltre, nel videoclip si è voluto dare grande valore all’arte di strada tramite la presenza del giovane writer Adam.ztk.

Al video hanno contribuito le ballerine Noemi Migliore, due volte campionessa del mondo del “Latin Show”, e Vanessa Bianchi, una giovane ballerina di Hip-Hop e reggaeton.

Le riprese ed il montaggio del video sono state realizzate dal giovane regista Jacopo Zampolini con il quale Sicky aveva avuto modo di collaborare anche per i video degli ultimi tre singoli.

Sicky, nome d’arte di Alessandro Eremo, è un cantante nato a Jesolo (VE) nel ’92 e residente in Svizzera, di origini italo-marocchine.

Il suo nome d’arte deriva dal termine inglese “sick” e gioca sul duplice significato della parola: indica un personaggio malato a causa dei traumi vissuti durante l’infanzia, ma anche l’arroganza derivante dall’essere riuscito a riemergere da diverse situazioni complicate.

Il suo stile musicale unisce elementi della trap e del reggaeton ed è caratterizzato da ritmi energici e melodie estremamente orecchiabili, forti bassi e testi espliciti.

Nel 2016 con il suo vecchio collettivo Fathomies Gang e con Laioung partecipa al brano “Cosa Vuoi?!” di Mark Lenders. Dopo qualche mese, sempre con la Fathomies Gang ha pubblicato il brano “Siamo Più Forti” in collaborazione con Chris Laway e nel 2018, poco prima di sciogliere definitivamente il collettivo, il brano “Lo faccio per” prodotta dal rapper Laioung.

Sicky nel 2021 collabora con il rapper Kareem per la realizzazione dell’album “VIII piano Mixtape” e nello stesso anno pubblica il suo primo lavoro da solista “È Sicky”. Entrambi i progetti sono interamente prodotti dal giovane producer veneto “Dega”. L’anno successivo il rapper pubblica i singoli “Stella Rossa” e “Cavallino”.

Ma la svolta arriva nel 2023, quando decide di dedicarsi prevalentemente alla musica reggaeton e a marzo entra in contatto con lo speaker radiofonico di Radio Deejay Roberto Ferrari, il quale rimane colpito dai suoi lavori e lo porta con se durante il suo tour estivo nelle date di: San Benedetto del Tronto, Conversano, Enna, San Paolo di Civitate, Rivera (CH), Cisternino, Jesolo e Capurso. Nel frattempo, Sicky pubblica 3 nuovi singoli: “Calici” (aprile, 2023), “Jet” (maggio, 2023) e “Rps” (giugno, 2023).