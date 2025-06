Decretati i vincitori del concorso Giovanil...Mente giunto alla quarta edizione

Tempo di lettura: ~3 min

Ancora un'ulteriore conferma per gli organizzatori la grande partecipazione degli studenti alla quarta edizione del concorso Giovanil...mente, ideato da AIParC Lamezia Terme Aps, presieduto dalla docente e giornalista Dora Anna Rocca che quest’anno ha avuto come tema "Lettere dal cassetto" e che gode del patrocinio dell’ICSAIC: Istituto calabrese per la storia dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea & centro di ricerca sulle migrazioni, dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano oltre che delle amministrazioni comunali di Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto, Maida, San Pietro a Maida, Curinga.

A vincere questa edizione, fanno sapere dalla segreteria del premio, elaborati trattanti temi di interesse nazionale quali le vicissitudini attraversate dai nostri conterranei nel periodo delle guerre, il tema dell’emigrazione e delle adozioni.

Sono state tante le scuole partecipanti e gli elaborati inviati e, grazie alla meticolosità della giuria che le ha vagliati fin dai primi di Giugno, sono stati decretati i vincitori i cui nominativi saranno resi pubblici nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà presumibilmente il 26 Settembre.

Ci saranno primo, secondo e terzo classificato per ogni ordine e grado di scuola. Dunque i classificati riceveranno premio individuale, pergamena e pubblicazione. Tutte le scuole partecipanti riceveranno targa di merito per aver consentito agli studenti di partecipare ad un concorso ben radicato nel territorio.

Comunicano ancora dalla segreteria di AIParC Lamezia Aps: «I membri delle due giurie che dopo un meticoloso lavoro di valutazione degli elaborati hanno decretato le terne dei finalisti sono stati per le scuole secondarie di primo grado: Dora Anna Rocca docente, giornalista, saggista, presidente di AIparC Lamezia Terme Aps, Vinicio Leonetti noto giornalista e scrittore, per tanti anni capo redattore della Gazzetta del Sud di Lamezia Terme, Giuseppe Ferraro docente universitario originario di Longobucco, dal 2018 Deputato di storia patria per la Calabria.

Fa parte del comitato scientifico e del consiglio direttivo dell’ICSAIC, dove è anche responsabile della sezione scuola e didattica; Ubaldo Navigante Diacono per la diocesi di Lamezia Terme, Vicedirettore della Caritas Diocesana lametina per la Pastorale, socio AIParC Lamezia.

Per le scuole superiori, oltre al docente Ferraro e al giornalista Leonetti, sono state componenti di giuria: le dottoresse Anna Maria Agapito, responsabile della cultura di AIParC Lamezia Terme e Saveria Sesto responsabile Scientifico di AIParC Lamezia Terme. Sarà anche prodotta una pubblicazione a cura di AIParC Lamezia Terme Aps, (edita da Grafichè Editore) da donare ai vincitori».

Ha spiegato la Presidente Rocca: «Data l’importanza della tematica trattata e la qualità dei lavori pervenuti, la giuria ha deciso di inserire nella pubblicazione anche i lavori che hanno riportato un punteggio alto in entrambe le sezioni, attribuendo menzioni speciali. Siamo molto soddisfatti di questo concorso e anche questa edizione riesce sempre a sorprenderci positivamente per il livello degli elaborati pervenuti.

Hanno partecipato al concorso i seguenti istituti: Polo tecnologico professionale Rambaldi De Fazio, Polo liceale Campanella Fiorentino, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Istituto comprensivo Ardito Don Bosco, Istituto comprensivo Perri Pitagora, Scuola Media Gatti-Manzoni Augruso con i plessi di Pianopoli e Feroleto, Istituto comprensivo statale di Maida, Scuola media di Curinga».

