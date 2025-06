Delegazione Diocesana con Mons. Claudio Maniago al Giubileo dei Sacerdoti

Tempo di lettura: ~1 min

Si sta svolgendo il secondo giorno del Giubileo dei Sacerdoti a Roma, un appuntamento spirituale di grande rilevanza durante l'Anno Santo.

L’evento, in programma dal 25 al 27 giugno, raduna a Roma migliaia di presbiteri provenienti da tutto il mondo, per momenti di catechesi, preghiera, celebrazioni e pellegrinaggio alle Porte Sante delle basiliche papali.

Anche la nostra diocesi, insieme all’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago, ha risposto a questo invito, con la partecipazione di una delegazione di sacerdoti a testimonianza dell’impegno e della vicinanza della diocesi a livello nazionale e internazionale.

La tre giorni si concluderà domani, 27 giugno, con la solenne celebrazione della Messa per la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, presieduta da Papa Leone XIV.

“Partecipare a questa celebrazione con una rappresentanza dei nostri sacerdoti - ha detto Monsignor Maniago - è un segno di fraternità e di speranza.

Il Giubileo ci chiama a vivere la nostra vocazione sacerdotale con rinnovata passione, sempre in ascolto del Signore e della comunità che ci è affidata e conferma l’importanza di questo momento come esperienza condivisa di rinnovamento spirituale e di servizio pastorale".