Deve scontare 19 anni, arrestato 79enne nel reggino. Condannato complessivamente a 30 anni per delitti da '92 a 2017

GIOIA TAURO, 19 SET - Un 79enne condannato a complessivi 30 anni e 6 mesi per svariati reati commessi 1992 al 2017 in vari luoghi del territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri di Gioia Tauro in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi.





L'uomo, infatti, deve scontare un residuo di pena di 19 anni e 4 mesi di reclusione per cumulo pene concorrenti.

L'anziano è stato condannato per furto, rapina, possesso di arnesi atti allo scasso, detenzione e spendita di monete false, ricettazione, guida in stato di ebbrezza, violazione delle leggi doganali, associazione per delinquere, armi, evasione.

Rispetto all'originaria condanna di 30 anni e 6 mesi l'uomo aveva già trascorso un periodo in regime di detenzione domiciliare nella propria abitazione a causa delle precarie condizioni di salute, al termine del quale è giunta adesso la disposizione dell'Autorità Giudiziaria di detenzione in carcere.

L'uomo è stato portato dai militari dell'Arma nella casa circondariale di Palmi. (Ansa).