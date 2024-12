Dichiarazioni di Mister Fabio Caserta nel dopogara di Catanzaro-Spezia. (Video)

Mister Caserta analizza la sconfitta di misura del Catanzaro contro lo Spezia, elogiando la prestazione dei suoi e guardando al prossimo derby contro il Cosenza.





Catanzaro-Spezia 0-1: Mister Caserta analizza la sconfitta immeritata





Nella conferenza stampa post-partita, Mister Fabio Caserta ha analizzato con lucidità la prestazione del suo Catanzaro, uscito sconfitto di misura contro lo Spezia. Il match, conclusosi 0-1 al "Ceravolo", ha lasciato l’amaro in bocca sia ai giocatori che ai tifosi, ma il tecnico giallorosso ha sottolineato gli aspetti positivi emersi durante la gara.





"Una sconfitta immeritata"





Caserta non ha nascosto il suo dispiacere per il risultato, considerato ingiusto:





"Abbiamo disputato una delle migliori partite della stagione. Nel primo tempo la gara è stata equilibrata, poi siamo stati puniti da un episodio. Dopo il gol, lo Spezia ha mostrato le sue qualità, ma nella ripresa siamo stati nettamente superiori. È mancata un po' di fortuna: le occasioni ci sono state, ma la palla sembrava non voler entrare."





L’allenatore ha poi sottolineato la reazione della squadra nella ripresa, che ha portato diverse variazioni tattiche per tentare di raggiungere il pareggio:





"Abbiamo provato di tutto, passando al 4-4-2 e poi al 4-2-4, chiudendo con tre attaccanti puri. I ragazzi hanno dato tutto, dimostrando carattere e voglia di lottare fino all’ultimo minuto."





La questione arbitrale e il VAR





Tra i temi caldi affrontati da Caserta, anche un episodio arbitrale che ha fatto discutere:





"Non parlo mai degli arbitri, ma vorrei capire cosa sia successo sul rigore assegnato e poi annullato per un presunto fuorigioco. È una situazione difficile da comprendere, soprattutto perché situazioni simili si sono già verificate in altre partite."





I tifosi, una curva da applausi





Nonostante il risultato negativo, i tifosi del Catanzaro hanno regalato una standing ovation alla squadra a fine partita. Caserta ha elogiato il pubblico:





"Ho vissuto poche volte momenti come questi. La curva ha apprezzato l’atteggiamento, la determinazione e la voglia di non mollare. È un segnale che ci dà forza per continuare a lottare."





Uno sguardo al derby contro il Cosenza





Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida, il sentitissimo derby contro il Cosenza. Caserta è consapevole dell’importanza della gara, non solo per la classifica ma anche per i tifosi:





"Sappiamo quanto questa partita significhi per la città e per i nostri sostenitori. Vale tre punti, ma non è una gara come le altre. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali per affrontarla al meglio. È una settimana di festa, e approfitto per augurare tanta serenità e salute ai nostri tifosi."





La determinazione del Catanzaro





Infine, Caserta ha ribadito la convinzione che il Catanzaro possa giocarsela con chiunque in Serie B:





"Se affrontiamo tutte le partite con questo spirito, possiamo competere a viso aperto contro qualsiasi avversario. Gli episodi fanno parte del gioco, ma con questa mentalità possiamo toglierci grandi soddisfazioni."