Giuseppe Conte In diretta da Genova in occasione della posa dell’ultima campata del nuovo Ponte

GENOVA 28 APR - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sono intervenuti a Genova alla cerimonia del varo dell'ultima campata del Ponte sul Polcevera.

*** Questa suturazione della ferita di Genova giunge in un periodo di particolare emergenza: non avremmo mai pensato di affrontare un'emergenza del genere, sanitaria, economica, sociale. Con gli altri leader siamo tutti consapevoli che in Europa è la più grande tragedia, la più grande sfida che affrontiamo dal dopoguerra a oggi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento dal cantiere del ponte di Genova, per il completamento dell'ultima campata.