Discoteche, Orsomarso: «protocollo sicurezza fondamentale per riaperture»

L'assessore regionale: «Un'altra estate di restrizioni condannerebbe il settore»

CATANZARO, 31 MAG - «Il protocollo di sicurezza per la riapertura delle discoteche è uno strumento fondamentale per il rilancio dell’intero settore, piegato da un anno e mezzo di sostanziale inattività».

È quanto dichiara l’assessore regionale al Turismo e allo Sviluppo economico, Fausto Orsomarso, in seguito all’incontro con il presidente del Sindacato italiano locali da ballo (Silb) Calabria centrale, Rodolfo Rotundo.

«Fin dal primo momento, assieme al presidente della Giunta Spirlì – aggiunge Orsomarso –, ho condiviso e supportato l’iniziativa del Silb, che ha elaborato il protocollo per la ripartenza in sicurezza delle attività legate all’intrattenimento.



L’obiettivo è arrivare al più presto, anche grazie all’app Vaxpass, da cui dipenderà l’ingresso degli utenti, a “discoteche Covid-free”: soltanto così le centinaia e centinaia di locali calabresi potranno tornare a lavorare e a produrre valore ed economie per l’intera regione. Un’altra estate di dure restrizioni significherebbe condannare queste imprese per sempre: non possiamo permettercelo».

«Ringrazio anticipatamente – conclude l’assessore – tutti gli esercenti e gli imprenditori calabresi che si faranno trovare pronti a questo appuntamento con le riaperture. Sono certo che l’intero comparto e, più in generale, tutto il sistema turistico regionale, sapranno rispondere al meglio alla grande domanda di Calabria che arriva dall’Italia e dal mondo».