Disponibile il nuovo singolo di Fedi e Rewind, si chiama "Blu"

Disponibile da venerdì 9 dicembre su tutte le piattaforme digitali "Blu" (ADA Music Italy), il primo singolo in italiano del duo Fedi e Rewind.

Già all’attivo dal 2020 come Addict. e Rewind, il duo è riuscito a totalizzare oltre 40 milioni di stream in due anni in modo del tutto indipendente, con i loro progetti in lingua inglese. Dal 2022 invertono la rotta con un progetto nuovo e totalmente in italiano: da qui nasce Blu, un brano che parla di come si può riuscire a voltare pagina dopo un brutto periodo e una relazione malsana, se si incontra la persona giusta.

Tra sfumature lo-fi e Indie Pop romantiche, impreziosito da strumenti acustici e caldi, Blu racconta di come, in una storia d’amore in cui tutto è fuori posto, ogni pensiero e ogni cosa attorno a noi si tinge di blu. Il colore della tristezza ci avvolge, facendoci vivere nel dubbio e nell’ansia:



“Nella nostre storie precedenti dipingevamo metaforicamente la nostre stanze di blu: ci lamentavamo di come tutto andasse storto, tutto era un gran caos e ci domandavamo se tutto avesse un senso. La notte ci ossessionavamo su cosa sarebbe successo se avessimo perso la nostra metà, senza motivo, da un momento all'altro. Blu parla di questo, del colore e della tristezza di cui dipingevamo tutta la nostra stanza e la nostra vita per colpa di un amore malsano.” (Fedi e Rewind)



Appassionati di cinema, fotografia, e dell'arte a 360°, Fedi e Rewind hanno deciso di utilizzare come cover di Blu e dei loro prossimi singoli un'immagine creata con una IA chiamata "DALL-E" - una rete neurale gestita da OpenAI per generare immagini dal testo, che riesce a combinare concetti non correlati e creare centinaia di versioni di immagini differenti in base alla creatività di chi lo utilizza.

Federico Martelli in arte “Fedi” è un cantante e produttore nato a Milano nel 1998. Intraprende il suo percorso musicale da autodidatta nel 2014 suonando in molti locali milanesi come Dj. Dal 2018 compone brani e colonne sonore per sfilate di alta moda. A marzo 2020 durante la prima quarantena nasce Addict., un progetto sviluppato in inglese come produttore e cantante, che lo porta a collaborare con molti artisti internazionali e a registrare più di 50 milioni di stream in 2 anni. Dopo la laurea in Sound Design all’università IED di Milano nel 2021, nel 2022, insieme all’amico e collaboratore Rewind, decide di dar via al progetto in italiano “Fedi”.



Angelo Pio Bagordo, in arte Rewind, è un produttore di Montemesola in provincia di Taranto. Inizia a suonare da piccolo e dopo solo 3 anni di studi comincia a muovere i primi passi nella produzione musicale. Comincia la sua carriera producendo hip-hop e nel 2020, durante il lockdown, decide di dare vita al suo progetto musicale “Rewind”. Dopo i primi brani, inizia la collaborazione con Addict. Ad oggi può contare più di 25 milioni di streaming sui distributori digitali.



Nel 2022 Fedi e Rewind decidono di unire le forze e di pubblicare il loro primo progetto in italiano, legandosi ai filoni indie e lo-fi. Appassionati di cinema, fotografia, e dell'arte a 360°, sono sempre aperti a nuovi orizzonti artistici. Le differenze geografiche e culturali tra i due contribuiscono ad una varietà artistica e di generi, permettendo di mantenere una relazione d'amicizia e collaborazione sana e duratura.